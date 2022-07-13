網球｜一個時代的結束　費達拿25年來首度無排名暗示掛拍

男子職業網球選手協會（ATP）日前公布最新世界排名，手握20個大滿貫冠軍的瑞士天王費達拿，隨着今屆因傷無緣溫網後，之前僅有的600個排名積分都被扣除，與「細威」莎蓮娜威廉絲雙雙25年來首次跌出世界排名榜。「瑞士天王」在近日的訪談中，也暗示做好掛拍的準備。



即將年滿41歲的費達拿，由於自去年溫網後近一年都沒有參賽，其積分因此歸零，未能取得排名，是費達拿自1997年以來首次跌出世界排名榜。

費達拿（右）上周以嘉賓身分重返溫布頓賽場，出席為慶祝中央球場100周年紀念的盛典。（Getty Images）

生涯在溫網8度封王的費達拿，曾表示冀能再戰溫網，亦有機會可通過外卡參加下屆賽事，惟這名贏得20座大滿貫金盃的網壇巨星，在近日一個荷蘭媒體專訪中不諱言做好退役準備，「我是熱愛勝利的人，但如果不再有競爭力，也就最好停下來了。」他更指出，網球並非他的一切，與子女的家庭生活也可為他帶來快樂，暗示其輝煌的網球生涯即將劃上句號。

費達拿坦言網球不是他的一切。（Getty Images）

除了「瑞士天王」外，「細威」莎蓮娜威廉絲在國際女子網球協會（WTA）最新的女單排名中，亦因積分清零而「消失」在排名榜，這是她1997年來第一次未能入榜。2017年澳洲公開賽贏得第23次大滿貫冠軍的她在產後復出，惟4次闖入決賽都痛失后冠。在一整年因傷缺陣後，當時其世界排名已跌至1204位的她，今屆溫網以外卡參賽，惜首圈止步。