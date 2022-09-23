香港遠足挑戰｜郊野公園設25個觀景站點　行山打卡滿5個即送禮品

這個秋天，一起行山換禮品！漁護署舉辦「香港遠足挑戰」活動，行山人士可以在25個郊野公園選定的打卡位，掃瞄該處的二維碼打卡，收集到5個地方即有禮品。



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由今日（23日）至12月31日，行人遠足人士只需於活動網站登記，並在活動站點以智能手機掃描二維碼，便可收集該站點獨有的「香港物種電子奬章」，並透過閱讀電子奬章內的相關資訊，認識本地動植物。參加者於活動期間集齊指定數目的電子奬章，便可獲得紀念品乙份。

郊野公園選定了25個站點，行山人士可以掃瞄二維碼打卡。（政府新聞稿）

完成5個打卡點，可獲多用途頭巾；完成15個的話，還可獲得運動手袖；如果完成全部25個打卡點，可獲頭巾及手袖加上保溫水樽。活動另設團體大獎，完成站點數目最多的5個團體，可以獲得運動大毛巾。

這25個打卡站點分佈甚廣，位於全港郊野公園，相信要勤力行山的朋友，才能完成全部25個站點。以下為25個「香港遠足挑戰」打卡位：

大嶼山（3個）：彌勒山郊遊徑、鳳凰山第二段、老虎頭觀景台

港島（7個）：西高山觀景台、龍虎山觀景台、中峽觀景台、金督馳馬徑觀景台、畢拿山觀景台、大潭副水塘、龍脊觀景台

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鄰近九龍市區（4個）：九龍水塘、筆架山觀景台、香港回歸紀念亭（九龍坳）、飛鵝山觀景台

飛鵝山觀景台是「香港遠足挑戰」其中一個站點。（活動網站）

西貢（4個）：大坑墩風箏場觀景台、橋咀觀景台、標尖角、企嶺下海岸（近榕樹澳）

新界中及西（4個）：城門享逸台、大帽山郊野公園觀景台（北面）、麥理浩徑第九段觀景點、千島湖清景台

新界北：（3個）北大刀屻涼亭、九龍坑山、荔枝窩小瀛故事館

位於九龍坑山頂的站點，相信是25個站點之中，其中最辛苦的一個。（活動網站）

參加活動的程序：

1. 於活動網頁註冊帳戶及簽署行山有道約章。註冊後參加者可隨時登入「查閱紀錄」頁面查閱已完成的站點記錄。由於活動需要啟動智能電話的位置資訊功能，請參加者確保登記活動的智能電話具備此功能，以順利完成各項挑戰。活動日期由即日至2022年12月31日。

2. 活動的挑戰站點位於香港郊野公園內。參加者出發前可於網頁的「打卡站點」查看各站點的位置及所屬郊野公園的介紹，並計劃路線行程前往站點。

3. 於活動指定的25個站點均設有二維碼 (QR code)，參加者到達打卡站點後，啟動智能電話的位置資訊功能 (GPS)，以電話鏡頭掃描二維碼以連結至活動網站。開啟網頁後，以註冊的手提電話號碼登入個人帳戶，未註冊者可即時註冊帳戶(團體參加者只需在註冊帳戶時輸入或選擇團體名稱)。參加者須閱讀「個人資料收集聲明」並按同意，網頁將自動讀取及記錄參加者的位置資訊。參加者可隨時登入帳戶查閱已完成的站點紀錄。

4. 每完成一個站點會收集到一枚香港物種獎章。獎章會自動儲存在「查閱紀錄」中。每完成一個站點亦會啟動該站點相應的獨特打卡相框，供參加者拍照留念，並於社交媒體分享。

5. 成功在限期內完5個挑戰站點或以上者，將於2023年1月內收到通知領取紀念品。活動完結後，系統將提供電子證書。