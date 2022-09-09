行山愛好者港督麥理浩陪同　英女王訪港曾登山俯瞰九龍景色

香港的一大特色是山野與城市的距離十分接近，很快就可以去到山野，俯瞰城市的美景，當年英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）訪港，也曾登山感受山城景致。上哪一座山最方便又看到最靚的風景？作為行山愛好者的時任港督麥理浩，當然有好推介。



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昨日逝世的英女王伊利沙伯二世，在1975年曾訪港，視察多個地方，最廣為人知肯定是何文田的愛民邨。在密密麻麻的行程中，英女王也曾抽空到香港的山野，在港督麥理浩陪同下，上到九龍的畢架山，找了個開揚空曠的好位置，俯瞰九龍的景色。當然，英女王是坐車上山的。

《華僑晚報》當年報道，英女王伉儷在第二日訪港行程中，先到中區的嘉咸街，之後乘車往摩士公園，參觀最新型的游泳池，欣賞數以百計的青少年游泳嬉戲。稍後，英女王前往畢架山麓，遠眺本港風光，之後再去愛民邨。

從當年的新聞片段見到，該處附近沒有建築物，兩旁是翠綠的山野，前方則是九龍景色，空地旁有些類似導賞牌的東西，不知是否專為英女王來訪而準備的。憑短短幾秒的片段，很難判斷出這是畢架山的什麼位置，尤其多年後，昔日視野廣闊的空地可能已經變成密林蔽日。

如今從畢架山望出去的九龍景色。（顏銘輝攝）

高457米的畢架山如今仍是觀賞九龍景色的好地方，有馬路通上山頂，適合普通行山人士登山遊覽。行山人士可以在龍翔道的豐力樓巴士站下車，沿龍欣道行上去，走3公里馬路，便到最高處，途中會有地方可以俯瞰九龍景色。

沿龍欣道的馬路上山，就可以上到畢架山。（顏銘輝攝）

馬路以外，行山人士亦可經麥理浩徑登畢架山，漁護署在畢架山東面的山徑途中設置了觀景台，也是看九龍風景的好地方。