城門水塘行山懶人包｜必到景點一覽　水畔白千層　享逸台風光如畫

說起行山郊遊，城門水塘相信是香港市民耳熟能詳的熱點。城門水塘鄰近市區，有小巴來往荃灣，山徑以馬路為主，輕鬆易行，老少咸宜，而且愈來愈多景點，有白千層、享逸台、主壩等打卡位，十分適合親子合家歡旅行。環城門水塘的一圈約7公里，路線上落不多，緩步慢行的話預留4小時。



（A）城門水塘行山路線建議

建議路線1：逆時針繞城門水塘（路程：約7公里/需時：3至4小時）

路線1特點：先到主壩古蹟群參觀，到尾段才到訪白千層的打卡位。

逆時針行城門水塘的話，離開主壩後，沿城門林道水塘段的馬路行。（顏銘輝攝）

建議路線2：順時針繞城門水塘（路程：約7公里/需時：3至4小時）

路線2特點：由菠蘿壩起步行30分鐘就到白千層的打卡位，到尾段才參觀主壩的古蹟，有機會在主壩看到城門水塘的黃昏景致。

以菠蘿壩小巴站為起點的話，沿圖左的樓級上行的話，為順時針繞塘，行半小時到白千層打卡位：沿圖右的馬路行，則是往主壩方向，逆時針繞塘。（顏銘輝攝）

（B）城門水塘行山景點

無論逆時針還是順時針行，也是行同一條路，上落差一樣，難度同樣是合家歡級別，分別的只是參觀景點的次序。以下會以城門水塘主壩為起點，逆時針介紹幾個環塘景點。

行山景點1：城門水塘主壩古蹟群

– 城門水塘紀念碑

城門水塘紀念碑在2009年被列為法定古蹟。城門水塘在1923年開始動工，歷時14年才完成。水塘既滿足九龍的食水需要，也通過跨海水管把食水輸往人口密集的港島，舒緩港島的供水壓力。城門水塘是香港戰前最大儲水量及最主要的水塘，同時為九龍及港島供水。

城門水塘紀念碑是香港的法定古蹟。（顏銘輝攝）

– 主壩

城門水塘主壩被列為一級歷史建築，位於水塘南端，採用了當時各種先進技術興建，由鋼筋混凝土建造的截水牆、推力墩、消震砂楔和位處主壩下游的堆石組成。主壩頂部設行山通道，兩旁的矮牆由磚石砌成。在主壩上行走，可以欣賞城門水塘的湖光山色，水塘背後的是大帽山。

從主壩觀賞波平如鏡的城門水塘。（顏銘輝攝）

– 鐵橋

接近主壩東北端的鐵橋，連接起主壩上行人通道及水塘內的水掣塔。鐵橋為系桿拱橋，桁架以交叉支架連接，橋面鋪設方格紋鐵板。鐵橋口有閘門，遊人不能行上鐵橋。

– 水掣塔

八角形的水掣塔被列為一級歷史建築，由石塊砌築而成，平頂上設裝飾的欄杆，大鐵窗分成細小的玻璃方格，建築物的外貌令人想起歐洲的堡壘。

城門水塘的鐵橋及水掣塔。（顏銘輝攝）

– 排洪漏斗

鐘形溢流口也是一級歷史建築，為圓形的磚石構築物，以石橋連接水塘邊的通道。這座鐘形溢流口由Geoffrey Binnie在1935年設計，當時獲得由英國土木工程師學會頒發的Telford Premium Award。在雨季時，城門水塘滿水，滿溢的食水便會經溢流口流出，景象如圓形大爆布，吸引遊人觀賞。

▼按圖看清路線，由主壩行到觀賞「排洪漏斗」的位置▼

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行山景點2：木板觀景台

這是一座漁護署近年新建的觀景設施，位於城門林道水塘段旁。離開主壩，沿林道的馬路緩緩上行，約行20分鐘，便至這個觀景台，可以從高俯瞰城門水塘的景色。在木造的觀景台旁，還有長凳，讓郊遊人士休息。

林道旁有座觀景台。（顏銘輝攝）

在觀景台上，可以俯瞰城門水塘。（顏銘輝攝）

行山景點3：享逸台

享逸台是另一座漁護署近年新建的打卡景點，甚至稱上得城門水塘景色最優美的地方！離開木板觀景台，沿林道馬路續走，先落斜，經過蝦公坑，接着上斜轉彎，行過一段「長命斜」後，便抵一處十字路口。由木板觀景台至此，約需30分鐘。在這個十字路口，直行是環塘林道，轉左則通往享逸台，不建議右轉，那是往針山及草山。

行到這個十字路口，轉左往新建的享逸台，直行是繼續環塘的林道。（顏銘輝攝）

路口有清晰的指示牌。（顏銘輝攝）

前往享逸台建議預留30分鐘來回路程。轉左後，行馬路多幾分鐘，便見盡頭有個涼亭，亭旁有小徑，路口豎立了「享逸台」的大木牌，行多300多米山徑就去得到。前往享逸台的路是漁護署以手作步道方式興建的新山徑，以木材及石塊搭建梯級，保留自然風貌。慢行10分鐘，上完最後的樓級，便至享逸台。台上是一塊草地，草地上有個小涼亭，提供長凳。

▼按圖看清新建的「享逸台」，風光如畫▼

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走進位於海拔約250米高山崗處的享逸台，彷彿置身於城門水塘的中心，視野極之遼闊，已經可以望到西北岸的「水畔千層」。享逸台是今次環塘路線的半程點，故建議行山人士在此大休，好好欣賞美景。看完景色後，沿路折返至林道十字路，往大城石澗方向行去。

行山景點4：半閒亭

離開享逸台的十字路口，沿城門林道水塘段繼續前進，以落斜為主，慢行15分鐘，便至半閒亭。林道左方有片大空地，空地上有座涼亭，名曰半閒亭。亭旁有石級，拾級而下便至水塘邊。若是水滿日子，此處可以觀看水浸白千層。若是水位低的時候，出面則是一片綠草空地，景色怡人。

行到半閒亭的草地。（顏銘輝攝）

亭旁有小徑落到水塘邊。（顏銘輝攝）

半閒亭附近一帶是城門老圍的原址，在城門水塘興建前，這是城門谷內人口最多的村落，全部村民均為客家籍鄭姓人士，以種植禾稻及菠蘿為生。據說鄭氏的祖生在17世紀末從廣東省移居至此。因為政府興建水塘，大部分村民在1928年被安排遷往錦田，建立城門新村，另有少部分移居到大埔的泮涌。

行山景點5：大城石澗

離開半閒亭續走，首先會過橋橫過草城石澗，接着上行至一處路口，往荃灣方向行，不久便到另一座石橋，橋下的是大城石澗的下游。

橫越大城石澗的橋。（顏銘輝攝）

大城石澗位於城門水塘西北，水源始於大帽山，注入城門水塘，故被命名為「大」「城」石澗。大城石澗是香港九大名澗之一，澗面寬闊、水源充足，也是城門水塘的主石澗。橫過大城石澗後，會見到有廁所及大型郊遊地點。

橋下大城石澗的景色。（顏銘輝攝）

行山景點6：水畔千層

經過大城石澗，行多10分鐘，便抵達城門水塘的著名景點「水畔千層」。林道旁有大型木牌標誌，醒目搶鏡，大家一定不會錯過的。沿級下行，很快就落到一處被白千層包圍的平地上。水滿時，這些白千層宛如浸在水中，而在水乾時，遊人則可以行出去，觀賞白千層樓部的紋理。

城門水塘的著名景點「水畔千層」，入口處有木牌，一定不會錯過的。（顏銘輝攝）

沿小徑行落水塘邊，觀賞白千層。（顏銘輝攝）

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滿水的城門水塘，淹蓋了很多白千層的根部。（顏銘輝攝）

行山景點7：千層夾道

離開水畔千層，回到林道，行多一會，便至另一景點。在筆直的林道，兩旁白千層挺拔而起，夾道而生，十分壯觀，也是吸引遊人的打卡位，亦有不少新人會特地來此拍攝婚照。

巧遇新人拍攝婚照。（顏銘輝攝）

沿林道上斜，約行5分鐘，留意馬路左邊，有一地圖，地圖旁有樓級小徑，此為菠蘿壩自然教育徑。自然教育徑是通往菠蘿壩小巴站的捷徑，幾乎全程是平坦的泥路，十分好行，約行15分鐘，便至遊客中心，再落樓級就到小巴站。

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如果以觀賞白千層為主要目標又不想繞整個水塘一周，則建議以菠蘿壩為起點順時針繞塘，上樓級往遊客中心，經菠蘿壩自然教育徑接林道，轉右落斜，前往水畔千層，約需30分鐘步程。

更詳盡路線介紹：城門水塘行山路線｜享逸台賞湖光山色 「排洪漏斗」變圓形大瀑布

城門水塘老少咸宜，藝人米雪也曾到水塘跑步，曾淑雅亦曾帶母親去郊遊。

【米雪行城門水塘訪享逸台做足準備 金句贈網民發放正能量｜行山】

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【行山｜曾淑雅推介合家歡路線 攜母暢遊城門水塘提防當地「居民」】

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（C）怎樣前往城門水塘？

前往城門水塘方法1：在荃灣乘搭82號小巴

行山人士可以約在荃灣港鐵站C出口集合，綠楊坊商場有較整潔的廁所及超級市場。如果是駕駛人士，建議在綠楊坊對面的荃灣多層停車場泊車，那兒車位多。集合後，行天橋橫過西樓角路，繞過多層停車場，再行天橋橫過青山公路。落樓級後入眾安街，轉右便是兆和街的小巴站。

82號小巴站的總站是城門水塘菠蘿壩。小巴以外，行山人士也可以搭紅的上來。（顏銘輝攝）

兆和街有多個綠色小巴站頭，最近街角的就是82號小巴站。在小巴站附近，眾安街及兆和街都有麵包店、茶餐廳及便利店。上車後，不用擔心何時叫「有落」，坐10分鐘左右，安心搭到總站，就是城門水塘的菠蘿壩。

菠蘿壩小巴站旁有小食亭。（顏銘輝攝）

菠蘿壩是城門水塘的主要入口，有廁所、小食亭及斟水機。在菠蘿壩，上樓級往郊野公園遊客中心的方向是順時針繞水塘（較近景點水畔千層），如果行另一邊平坦的馬路（非小食亭上斜那邊）則是往主壩，會逆時針繞水塘。值得留意的是，在秋冬郊遊旺季的假日，82號小巴會大排長龍。

前往城門水塘方法2：由梨木樹邨行「捷徑」

對於北區、大埔及沙田的山友，梨木樹邨可能是個更佳的起點。48X、278X、73X、46X、47X等巴士路線，出城門隧道後第三個站，就是梨木樹邨。邨內有商場，可以購物補給。

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集合後經和宜合道紅綠燈過路處旁的樓級上護土牆，接村中馬路上行，至配水庫路口往左行，不久見到馬路左方是漁護署的工場，行右邊的樓級上去，接馬路後轉右（若轉左會到菠蘿壩），很快便到一個大型燒烤場，內有廁所、汽水機及斟水機。沿着馬路走，便至城門水塘主壩。用這個方法，由梨木樹邨到主壩約行30分鐘。

在大型燒烤場，內有廁所、汽水機及斟水機。（顏銘輝攝）

若果擔心82號小巴大排長龍又不想搭的士的朋友，都可以參考這個由梨木樹邨上去的方法。

（D）行城門水塘帶什麼裝備？

行城門水塘宜穿運動鞋，但不一定需要穿行山鞋。若沿環塘的林道馬路，平坦易行，不太需要很強的抓地力，而菠蘿壩自然教育徑也不崎嶇，運動鞋足以應付，但如果你本身有行山鞋，當然穿行山鞋。

行山城門水塘最好帶備背囊，背囊要有拉鏈、索帶或鈕扣，足以遮蓋背囊內的東西，以防猴子見到你背囊內有食物而出手偷襲。行山向來不宜用手提袋，最好空出雙手，用來保持平衡，而行城門水塘更加不宜用膠袋、透明袋、環保袋載住糧水，那裏的猴子十分聰明的，食物不可露眼。

城門水塘設有加水站，歡迎行山人士自攜盛水的器皿。（顏銘輝攝）

為環保，建議行山人士自備水樽或水袋，而且城門水塘都有免費的斟水站。最好帶備1.5至2升水起步。

雖然林道大部分有遮蔭，但都建議行山人士帶備帽子及縮骨遮。城門林道都有幾段上落斜，少做運動或老者可以帶備行山杖，讓雙手輔助，減輕腳力消耗。

很多路段綠樹成蔭。（顏銘輝攝）

如今郊野公園是不設垃圾桶的，請自備垃圾袋，將帶來的食物包裝、紙巾等帶走，帶回市區處理。千萬不要將垃圾袋掛在背囊外邊，一定要收在背囊內。請想一想，若果猴子見到你載住蕉皮的垃圾袋吊在背囊上左搖右擺，之後會發生什麼事？

（E）行城門水塘要有什麼心理準備？

就算城門水塘是合家歡級別的路線，但繞塘一周都要7公里，需要有慢行要3至4小時的心理準備，都會出汗的。想像一下，7公里大約等於圍繞運標準運動場跑道行18個圈。

雖然城門林道水塘段上落不多，但都是有上落斜的，有一段更加看起來很斜，確需要點氣力。不過，中途見到長斜路不要怕，通常上完一眼前那段斜路後就會變平路，有時間讓人回氣，接着會變落斜，過澗後再上斜，不斷重覆這樣上上落落的地形。

路旁不時設郊遊地點，讓行山人士休息。（顏銘輝攝）

值得注意的是，郊遊人士絕不應在城門水塘及相關集水區嬉水或游泳，免生意外。這些地方受《水務設施條例》保護，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，均可被檢控。一經簡易程序定罪，最高可處罰款五萬元和監禁兩年。

（F）行城門水塘會見到什麼動物？

在城門水塘是極大機會遇到猴子及牛的，也有可能遇上野豬。見到這些野生動物，記緊「河水不犯井水」，各行各路，保持距離。你不招惹牠們，牠們也不會搔擾你。

雖然牠看似溫馴，但不要觸摸野生動物。（顏銘輝攝）

行城門水塘，通常都會遇到牛。（顏銘輝攝）

你可以遠距離拍照，但千萬不要行到牠們身邊停留，甚至觸摸牠們，尤其不要走近幼年的猴子。記緊，牠們是野生動物，請勿餵飼牠們。遇上猴子、野豬及牛時，請拖實同行的小朋友，不要讓小朋友因好奇太接近野生動物。

不要跟猴子長期有眼神接觸，牠們會視之為挑釁行為，感到受威脅。不要發出過大聲響使猴子感到慌張失措。

你的山路，同時是猴子的家。（顏銘輝攝）

不要在猴子面前進食，這個是理所當然。不過，城門水塘是猴子的「地頭」，牠們可能在你看不見的地方，例如在樹上留意住你。故此，請不要在城門水塘攤開枱布、將所有食物放出來野餐，你的野餐分分鐘變成猴子的自助餐。在城門水塘行山進食時，食幾多就從背囊拿幾多出來，快快吃完。

白千層觀賞點路上，坐着一隻猴子。（顏銘輝攝）

（G）行城門水塘前必要認得幾個地名

菠蘿壩是最緊要記得的地名，這是撤退點，有小巴回荃灣。如果迷路的話，就跟住路牌往菠蘿壩或荃灣方向行，大多沒有錯。

沿菠蘿壩自然教育徑走，前往菠蘿壩的小巴站。（顏銘輝攝）

在大城石澗附近，林道有分岔口，其中一條路是前往鉛礦凹及大埔。對於居住大埔的郊遊人士可能會心動，不如行路回家！請緊記，由城門水塘行到去大埔碗窰的小巴站，需要行多5公里，預計要行多2至3小時，絕對比你行回菠蘿壩或梨木樹邨遠得多。如果沒有充足的力氣、準備及時間，請勿這樣做。

行去大埔的時間一定比你行去菠蘿壩長。（顏銘輝攝）

在城門水塘以東及東北有兩座高山，分別是針山及草山，皆超過500米高。環城門水塘行走時，你會遇到岔路往針山及草山。如果事前沒有行程計劃及準備，請勿即興往針山或草山行去。往針山、草山的辛苦程度，跟環城門水塘一環是天淵之別。

（H）城門水塘冷知識

城門之名從何而來？明未清初，滿清入關，從北到南佔據中原。南明參將李萬榮在東莞縣吃敗仗，率殘餘部隊逃至九龍一帶，並佔領鯉魚門，勒行收水。李萬榮在針山山腳建築城堡，作為根據地，而該城堡門外的地方因而得名為城門。直至清代順治十三年（1656年）清廷總兵黃應傑包圍，李萬榮投降，城堡亦被清兵拆毀。城堡的原址在城門水塘主壩附近。

菠蘿壩與菠蘿有什麼關係？菠蘿壩位於菠蘿坳。城門水塘興建前，村民在附近山坡遍植菠蘿，收成後會經此坳運菠蘿出荃灣出售，獲利頗豐，故山坳被命為菠蘿坳。後來興建城門水塘，政府在菠蘿坳興建水塘的輔助壩，故命為菠蘿壩。在19世紀末，城門谷及荃灣村民曾發生械鬥，起因複雜，但據城門谷村民聲稱，當他們運輸菠蘿經過荃灣的村落時，被勒令交稅而引起，雙方對峙達3年，傷亡不少，最後由一位川龍村姓曾的商人出面調停而結束。