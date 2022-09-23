七欖｜海外隊伍需入氣泡　觀眾可飲未可食　欖總：或引發健康問題

香港國際七人欖球賽連續兩年取消後，今年終獲政府批准在11月4至6日於香港大球場舉行，香港欖球總會今日（23日）召開記招，公布詳情。



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今屆賽事以「我們的七欖」為主題，反映跟過往本地和海外觀眾「五五開」不同，預計大部分均是本地觀眾，亦會邀本地樂隊入場表演。今屆賽事簡化，不設女子系列賽及資格賽，賽事除香港隊，亦有15支世界系列賽球隊，一共16隊參加，包括2019年香港站冠軍斐濟、新西蘭、南非、英格蘭、愛爾蘭、法國、西班牙、美國、加拿大、阿根廷、烏拉圭、日本、肯亞及薩摩亞，香港與澳洲、新西蘭和薩摩亞同組。

七欖港隊將帥期待在港人面前作賽。（高詩琦攝）

球迷睇波可飲不可食

早前政府人士已透露，七欖賽事期間觀眾可飲用飲品，今日再有實質公布。欖總宣布，因健康和安全考量，大球場的入座上限為85%，香港大球場可容納4萬名觀眾，即逾3萬名球迷可入場觀賽，欖總會執行所有屆時的防疫措施和已獲相關部門批准的活動計劃。入場觀眾需量度體溫及出示「疫苗通行證」，看台座位8人或以下一組，觀眾可在座位上飲用飲品，飲品亦會如常供應，觀眾只可在飲用飲品期間「除罩」。

欖總行政總裁麥偉彬講解七欖安排，他指出若不接受政府條件復辦，七欖便可能不再重返香港。（高詩琦攝）

不過欖總亦指出，雖然看台上的食物供應服務不受批准、大球場亦不允許攜帶外來食物，但亦向政府提出幾個方案以解決進食的問題，包括在賽事期間，在大球場場內或附近建立臨時且保持社交距離的飲食場所，「我們認為這個方案是可行的」，並指：「在不能在看台上進食的情況下舉辦賽事會嚴重影響賽事的標準，而且考慮到活動長時間進行，這可能引發其他健康和安全問題。」但未提及政府有否回應。

其他方案包括在周五及周六延後開賽時間，以減低觀眾對食物的需求，惟觀眾需自行安排飲食計劃。

財政司司長陳茂波出席七欖記招，他表示各種活動反映香港已重新活躍起來。（高詩琦攝）

門票9.29公售

門票安排方面，欖線暫公布票價維持在2019年水平，成人三日票為1950港元，兒童三日票為950港元，其他票務容後公布，有10000張門票供訂閱了欖總電子報者，在9月28日享用24小時優先購票，之後門票會在9月29日公開發售，欖總指，在供球員、總會和支持者的預售中已售出逾16500張門票，即超過總數的50%。

陳茂波（右二）與港欖成員姚錦成（右三），為周五香港股市收市及11月七欖「開市」敲響銅鑼。。（高詩琦攝）

參賽球隊接受嚴格「氣泡管理」

海外隊伍和工作人員抵港前除了需接種至少兩劑疫苗，除了港隊，另外15支球隊在港期間亦需接受嚴格的「氣泡管理」，在整個訪港期間，出入大球場到離港前都會留在氣泡內，參賽隊伍和工作人員入住房間亦以單人房為主，每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地，並會在賽事期間執行隊伍隔離、全面的新冠病毒檢測和監察。出發來港前48小時接受核酸檢測，抵港後也要接受核酸及快測，每日在酒店檢測；若一隊13人隊伍中有5人確診，便需自動退賽。

欖總行政總裁麥偉彬指。各種防疫措施帶來極大開支，實施亦不容易，「不太可能在未來賽事再接受這個政策規定」，但為重返世界系列賽而接受，希望明年4月的賽事不用再施行類似政策，即使實施了入境隔離「0+3」也未必能放寬氣泡。

香港國際七人欖球賽多番延期及取消後，終可在今年11月舉行。（高詩琦攝）

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