費達拿謝幕戰深情告別拿度也落淚　哭着感謝妻子：本可早早叫停我

費達拿（Roger Federer）帶着笑與淚完成最後一場賽事，告別職業網球，告別他開拓的時代。

「費天王」在利華盃（Laver Cup）首天最後一場夥拍老對手拿度（Rafael Nadal）出戰雙打，落敗收場。生涯謝幕戰，他以「魔球」帶來驚喜，最後以一段深情感言，感謝廿多年生涯中的每一位，感動全場。



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費達拿與拿度代表歐洲隊，先取一盤6:4後，被世界隊組合索克（Jack Sock）及迪亞科（Frances Tiafoe）扳回6:7。決勝盤改為直接取分，費達拿先取3分後被反超前，最終負9:11。

費達拿告別戰，依然瀟灑。（Getty Images）

費達拿在謝幕戰狀態只屬一般，走動不算多，但技術仍在，更打出「魔球」。其中一球，他跑到界外正手抽擊，近乎貼着球網的側柱進入對手場內，並且得分。對手立即投訴指球該判落網，裁判亦判費達拿一方輸，皆因慢鏡顯示，球原來從球網頂的繩索下一個洞穿過。

難怪費達拿看見過網後立即偷笑，他更向裁判「抗議」：「我的眼仍很好啊，明明看見過網。」

最後一戰，夢幻組合打雙打。（美聯社）

告別戰有笑，也有淚。失掉決勝分，意味打完生涯最後一球，場內起立歡送這位20次大滿貫得主。費達拿看着難掩激動：「我仍享受再一次綁好鞋帶……這場賽事妙不可言，與拿度拍檔，還有每位傳奇，以及你們在場。我不想懷着孤寂離開，這正是我希望的告別方法。」

場內播出費達拿（左）的剪輯片段，他與拿度（右）同樣激動。（美聯社）

被問到成為網球史上一個標誌，費達拿說本來只為了歡樂，「跟朋友相聚而打網球」，從未想到這樣發展，「完美的旅程，從頭來過也會這樣做」。

費達拿感激同為網球手的妻子，支持他一直向前。（美聯社）

費達拿接着感謝生命裏最重要的一位：妻子Mirka。「我的妻子很支持我」，費達拿提到妻子，不住哭泣，過了幾秒才繼續，「她本應早早叫我停下來，但她沒有，支持我繼續向前，讓我可以比賽。太好了，謝謝」。

歡欣謝幕。（Getty Images）

話畢，他不禁激動淌淚，連場邊的老對手拿度也非常感動。費達拿亦多謝父母一路以來的支持，及雙方球員及後聚集，一同舉起這位網壇傳奇。