利華盃｜費達拿告別戰夥拿度合組夢幻雙打　四天王罕有同場練波

利華盃今晚（23日）開鑼，作為費達拿職業生涯的最後一戰，「費天王」早已表明只出戰雙打，並大打「開口牌」希望夥拍拿度出戰。

首日賽程公布，費達拿如願與拿度組成雙幻雙打出戰，兩人與歐洲隊隊員出席利華盃賽前活動時，有講有笑，十分享受。



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利華盃（Laver Cup）將在倫敦O2體育館上演，日前公布首日賽程，由歐洲隊的魯迪（Casper Ruud）對世界隊的索克（Jack Sock）打頭陣，其後施斯柏斯及梅利將先後上場。當然，最後一場雙打才是重頭戲，歐洲隊由費達拿與拿度組成「夢幻雙打」，鬥世界隊的索克及迪亞科（Frances Tiafoe）。

費達拿利華盃只戰雙打 夢幻拍檔只有他 憶與英女王晉午餐︱網球

利華盃｜費達拿抵賽場輕舒腳頭 祖高域珍惜「四神合體」唯一機會

費達拿與拿度將為歐洲隊出戰雙打。（利華盃Instagram截圖）

費達拿如願夥拍拿度：好緊張

費達拿早前揚言，希望與拿度合作雙打，結果波格成人之美，兩大傳奇自2017年後再度合作出戰。生涯告別戰即將上演，經驗老到的「費天王」亦難掩緊張，「這些年來，我也曾試過賽前極度緊張，但今次是與別不同。」費達拿除了擔心膝部外，相信就是「告別戰」帶來的情緒。

作為費達拿的拍檔，拿度也有相近的感受，「今仗將會是特別的一仗，場內場外的一切也難以消化，尤其是對費達拿，我也有相同的感覺。」

對今次雙打，拿度與費達拿有相同感覺。（Getty Images）

四天王罕有雙打練波

歐洲隊首次及最後一次由費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利聯手出擊，「四大天王」當然成為眾人焦點，更罕有地同場進行雙打練習，現場球迷看到這一幕，歡呼聲此起彼落。費達拿的走動時，明顯有所顧忌，速度亦不是太快，但擊球則如常瀟灑。

四天王罕有同場訓練，當然要合照留念。（Getty Images）

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「四大天王」練習時神情輕鬆，笑容滿面，練習結束後更在網前合照留念。其後兩軍成員換上文裝出席晚宴，4位名將更在泰晤士河上自拍留念。

費達拿改用乒乓球拍都沒有問題，他在社交網站上載一段片段，與阿根廷的舒華斯曼（Diego Schwartzman）交手，「費天王」同樣展出其單手反手的絕招。

just a quick warmup before the gala 🏓 pic.twitter.com/U4udl8hKV4 — Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022

一連3日的利華盃將在今晚開鑼，歐洲隊力爭5連霸。

歐洲隊眾將換上西裝，有型地合照。（Getty Images）

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