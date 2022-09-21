費達拿利華盃只戰雙打　夢幻拍檔只有他　憶與英女王晉午餐︱網球

瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）宣布退役，利華盃（Laver Cup）成為他離開職業網球前最後一舞。費天王事先張揚今屆賽事只戰雙打，並說中心目中的夢幻拍檔，也就是所有球迷渴望的拿度，不過最終決定權在隊長波格手中。



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費達拿出席利華盃記者會，是他宣布退休後首次公開接受傳媒訪問。（Getty Images）

表演賽性質的利華盃，由歐洲明星隊對戰國際明星隊。賽事在倫敦上演，猶如回家一樣的費達拿，接受各大傳媒訪問，他向英國廣播公司（BBC）坦言，過去3年十分難捱，「我知道去年溫布頓後如踩鋼線，我嘗試復出但可以做的十分有限。老實說，我已不再相信（自己能夠復出）。」

2021年戰畢溫布頓，費達拿進行第三次膝部手術。之後康復進程不似預期，數月前檢查情況未如理想，他自知退出賽場期限已到。這一天終於到臨，他自言成就遠超預期，生涯無憾，他與拿度、祖高域和梅利一起開創「四大天王」年代，四人第一次也是最後一次齊集利華盃，在周五至下周一（23至26日）破天荒聯手一起代表歐洲隊出戰，他們的隊友還包括魯迪、施斯柏斯和巴利天尼（Matteo Berrettini）。

萬眾期待拿度與費達拿並肩作戰一刻。（Getty Images）

夢幻雙打拍檔只有拿度

倫敦一直是費達拿的福地，他向瑞士傳媒表示，「來到這裏練習，我對自己的好表現感到意外。不過由一開始已很清楚，我只會打雙打，或許是周五傍晚。」他直言，「復出真是很困難，我距離100%康復差太遠，能夠晉身（2021年）溫布頓8強對我來說是難以置信，對荷格治（Hurbert Hurkacz）的最後一盤是我生涯中最差勁的其中一個小時。」

費達拿在利華盃記者會中稱，「你總是想一直打下去，但我知道每個人都必須告別賽場。」他說對未來數天充滿期待，目前尚未確定歐洲隊隊長波格會派出哪位球手夥拍費達拿出戰雙打，費天王自言，「或許我能跟拿度一起打雙打，那是絕對個圓夢時刻。」

2017年首屆利華盃二人曾首度聯手戰雙打並為歐洲隊取得勝利，2019年他們一起入選惟未有拍檔戰雙打，今次很可能是兩大天王最後一次合作。

2010年溫布頓，英女王時隔33年後再次到場觀戰，當年英女王與費達拿和莎蓮娜威廉絲會面。（Getty Images）

細味2010年溫網與英女王會面

費達拿8奪溫布頓冠軍，生涯最輝煌時刻與英國息息相關，重返倫敦對他意義重大，「這個城市對我來說別具意義，甚至是最特別的一個地方。」他對英女王周一（19日）國葬場面深受感動，並回憶起2010年溫布頓與女王會面珍貴一刻。

英國王室與網球密不可分，每年都有主要王室成員當溫布頓座上客和擔任頒獎嘉賓，女王晚年較少親自出馬，2010年溫網之前，已經要數到1977年。

費達拿憶述，「我有機會在溫布頓跟英女王共晉午餐，她（1977年）為韋迪（Virginia Wade）頒獎後，終於重返溫布頓。」他說，「她的出現令網球界每一個人都很高興，很幸運我能跟她會面，我會終生珍惜那一刻。」