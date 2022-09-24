港足歡送助教安尼頓　留港25年視球員如家人　寄語繼續變強

香港足球代表隊周六（24日）晚主場友賽緬甸，賽前送別留港25年，即將退休的港隊助教安尼頓。



港足相隔3年再迎球迷觀戰，適逢球隊助教安尼頓月底退休，告別11年港隊生涯。足總賽前特意呼籲觀眾提早進場，於開賽前為他舉辦歡送儀式；球迷也在賽事進入第11分鐘後鼓掌，答謝這位教練。

安尼頓在賽前接受現場球迷掌聲，正式告別香港球圈。（李澤彤攝）

球場大螢幕播放起這位來自巴西、早於1997年已到港的前好易通、流浪中場的「球王片」，安尼頓接受現場數以千計球迷的掌聲，他以廣東話「你好」作開場白，感謝這座城市，「香港人總是很友善、充滿着愛，而且很強大。」

足總行政總裁譚秋朗，向安尼頓送上紀念品。（李澤彤攝）

他從足總行政總裁譚秋朗手上接過由多張相片拼湊而成，寫上「Thank you」圖畫，為25年香港之旅劃上句號。安尼頓受訪時透露，自己來港後首次比賽、首個入球都在大球場發生，因此重遊舊地別具意義。

「我跟本地球員就像家人一樣，今天我很興奮，同時很得失落，因為我要離開了，我會想念這裡的一切。」

他形容足球等同「呼吸」跟「進食」，是自己每天的必需品，寄語香港球員同樣要保持熱情。

「球員穿起紅色球衣，總會變得不一樣，就如超人變身一樣，希望他們繼續強大起來。」

紀念品由多張相片拼湊而成，寫上「Thank you」。（袁志浩攝）

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