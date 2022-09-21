港足閉門輕取緬甸　羅梓駿頭槌轟處子球　球迷爬閘睇波添氣氛

相隔1037天，香港足球代表隊終再於主場出戰，惟周三（21日）跟緬甸的國際友誼賽閉門舉行，有球迷不惜到旺角大球場攀上鐵閘「突破防線」，率先再睹港隊風采。

港足結果憑兩名土生土長的港將孫銘謙跟羅梓駿頭槌破門，以2：0擊敗對手。



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疫情下香港要舉辦國際體育賽事困難重重，近月已有渣打馬拉松、世界龍舟錦標賽等受到影響；足總結果成功為港足於今周主場兩辦國際友誼賽，是自2019年11月19日後首次，但基於各種考慮，首仗閉門上演。

港隊相隔約3年再於主場出戰。（袁志浩攝）

兩隊球員比賽前進入「閉環」，記者只能在球場草地欄杆外拍攝，工作人員也戴上口罩、面罩及保護手套。旺角大球場6000餘個座位空空如也，賽前只剩COLLAR跟MIRROR的歌聲歡迎球員踏出草地熱身；場內只有球員們激情提場，港隊主帥安達臣睇準時機大叫「get it！」、示意球員逼搶，也從回音中也聽得一清二楚。

今場友賽不設電視直播，卻沒撲熄部份球迷睇波的那團火，約10名港足擁躉爬上近界限街一邊的鐵欄打氣，也有人攀上東看台旁的大閘上，高呼「We are Hong Kong」，總算為比賽增添一點氣氛。

港隊主帥安達臣看準時機，提示球員逼搶。（梁鵬威攝）

有港隊球迷爬閘睇波。（梁鵬威攝）

首度在本港領軍的安達臣賽前明言今場會盡可能讓更多球員上陣，在亞洲盃外圍賽與東亞足球錦標賽任後備的徐宏傑及簡嘉亨，這役正選登場；同是自由身的謝家強、陳肇鈞，以及「短休」後再入選的艾里奧、黃洋亦擔正。孫銘謙取代外流中甲未及歸隊的安永佳踢中鋒，因病缺席首課操練的黃威跟余在言則不入大軍名單。

至於世界排名比香港低11位的緬甸，成員全數來自國內聯賽，球隊為年底東南亞錦標賽練兵，今仗正選共有5名球員賽前未曾在國際賽披甲，最有經驗的算是26歲隊長恩萊奧，他有份助緬甸出戰今屆亞盃外。

羅梓駿憑頭槌取得個人在大港腳首個國際賽入球。（梁鵬威攝）

港隊體型佔優 兩頭槌打破僵局

港足首15分鐘壓前主導比賽，緬甸幾乎沒有攻勢能過半場，但港隊只得早段簡嘉亨傳中變射門較「近磅」。港隊身高明顯佔優，35分鐘終打破僵局，羅梓駿右路突破爆落底線傳中，孫銘謙前柱搶點頂遠柱網仔成1：0；他入球後走近角球旗向面前的球迷致意。

僅1分鐘後港隊再有進帳，鞠盈智左路扣大位右腳斬中，羅梓駿壓贏守衛頂反方向收死門將，擴大比分至2：0，亦是他在大港腳首個國際賽入球。而緬甸整個上半場錄得零射門。

孫銘謙跟羅梓駿兩名土生土長的港將，同時取得入球。（梁鵬威攝）

+ 9

港隊下半場有艾里奧跟對手碰撞後傷出，之後也一口氣換入費蘭度、鄭展龍跟胡晉銘，61分鐘差點失波，緬甸前鋒安萊溫接應直線半單刀，於禁區內勁射，保羅飛身撲出底線。

效力傑志的羅梓駿今場本有機會梅開二度，66分鐘他右路壓入禁區勁射，惟角度太正被擋出；尾段費蘭度射空門又被守衛回身剷走。

港隊最終贏2：0，自東亞錦決賽周經歷3連敗後取得勝仗，安達臣在香港領軍第一場即報捷。港隊今周六（24日）於香港大球場會再戰同一對手，屆時會開放球迷入場。