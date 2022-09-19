港足︱主教練解釋選人決定　陳肇鈞獲特別安排：望大家齊心撐港隊

香港足球代表隊周一（19日）晚展開集訓，準備今周兩度友賽緬甸，主教練安達臣解釋部份選人決定。

其中自由身仍入選的陳肇鈞，原來獲安帥特別安排維持狀態，他希望港隊相隔3年後再於主場出戰，能再拉近跟球迷的距離。



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為備戰今周兩場對緬甸的友賽，港足今日展開集訓，主教練安達臣指球隊經歷過亞洲盃外圍賽跟東亞足球錦標賽後，是時候踏出下一步，但會繼續進取與逼搶踢法。「我在香港遇到不少球迷，都說很喜歡我們的踢法，這對我跟球員有很正面的作用。」

他又稱，今仗雖是自己首度在香港領軍出戰，但因球隊已建立起信心，並沒太大壓力，「希望能帶來兩場勝仗，如果可得到球迷入場支持，會有很大幫助。」

港足主教練安達臣希望為球迷帶來兩場勝仗。（袁志浩攝）

港隊今次繼亞盃外後，再次無法徵召外流中國聯賽的球員，安達臣本拒絕再評論太多，但仍忍不住：「他們沒有機會歸隊，因為中國隊在國際賽期沒安排國際賽，卻安排了很多聯賽，我不明白。」

他透露，相關球員於明年3月國際賽期有較大機會歸隊，而安永佳等球員雖然重要，但相信本地兵可應付，「我們曾跟緬甸在泰國踢練習賽（賽果為0：0），他們擅長防守反擊、前鋒速度快，意外地踢得不錯。首場閉門比賽，我會盡可能給更多球員上陣。」

亞歷斯祖首度入選大港腳。（袁志浩攝）

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安達臣解釋選將 陳肇鈞獲特別安排

安達臣今次選兵算是有驚喜，東方後衛亞歷斯祖第一次入圍大港腳。安帥解釋，由於茹子楠效力中超梅州客家、徐宏傑有輕傷，因此挑選可司職右閘的亞歷斯祖；另外，黃威因病或有機會缺陣。

至於自由身的謝家強跟陳肇鈞，安帥強調自己有緊貼他們的狀態，球隊也需要二人。「總有不同因素令我們無法維持穩定的陣容，但我一直在選最好的球員，所以沒有太多新面孔；我也沒有看到太多合適的人。」

陳肇鈞即使沒有落班，依然獲安達臣賞識，安排他到香港U23跟操。（袁志浩攝）

陳肇鈞則對入圍不感意外，因自己跟安帥一直有溝通，對方也安排自己到港超球隊香港U23操練及友賽，保持狀態，「他幫我很多，想我繼續參與港隊，跟操了約一至兩周，所以狀態完全沒問題。」

他透露暫未有打算落班，先專注港隊比賽，並呼籲球迷入場，「近年大家跟香港隊的距離遠了，只講英超、歐國盃，現在終可說『自己人』的主場比賽。過去數年港隊都出外比賽，往往只得數名球迷（現場支持），希望今次不論是誰踢，大家都齊心撐港隊，我們可用足球去再連繫大家，給大家看一看進取、想入球的香港隊，不再是死守、被動。」

謝家強特意從英國返港，隔離後代表香港隊友賽。（袁志浩攝）

而同是自由身的謝家強，休假期間一直維持體能，並特意從英國飛返香港比賽。他表示自己「無法拒絕」代表隊徵召，「有些人沒合約在身，會選擇不踢，但我總是想代表香港。」他透露比賽後又會回到英國，享受跟家人的時光，「有數間亞洲球會招手，希望盡快有定案吧。」