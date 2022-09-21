港足︱羅梓駿適應新位置有意外收穫　揭主教練一句激發球員爭勝心

香港足球代表隊周三晚主場閉門友賽緬甸，終以2：0取勝，周六再戰同一對手。

雖然今仗場內沒有球迷，令球員感覺「奇怪」，但取得1入球1助攻的羅梓駿透露，主教練安達臣賽前鼓勵球員要當作「全場爆滿」去踢，激發球員爭勝心。



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效力傑志的羅梓駿以正選右翼身份亮相，除了攻入自己於大港腳的第一個國際賽入球，也交出助攻予隊友孫銘謙。他對自己的表現能到非常開心，「我們很多攻勢但把握不到，可以做得更好，有信心星期六在球迷面前再贏，把勝利帶給他們。」

羅梓駿好事成雙，交出1入球1助攻。（梁鵬威攝）

新一季本地足球賽事如常開放球迷入場，但足總選擇今場友賽閉門，球員在「空櫈」前比賽，也坦言感覺「奇怪」。不過，羅梓駿透露港足主帥安達臣在陣前，曾就此提醒球員，不要因為閉門作賽就放軟手腳。他表示：「他說我們要有主場心態，告訴對手這裡是香港的主場，就算沒有球迷，也要當全場爆滿去踢，爭取勝利。」

港隊閉門友賽緬甸，座位空空如也。（梁鵬威攝）

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另外，身高1.72米的羅梓駿過去多踢閘位，今仗卻難得地用頭槌入波，他笑言印象中是第一次，相信跟近來改踢新位置有關。他稱：「過去踢閘（進攻時）只在邊線，很少入禁區，現時在球會或港隊都踢翼，有時又移入中場，自由度比較大，自己也會多一點想法、參與多點進攻，所以適應得不錯。」

羅梓駿罕有地用頭槌入波。（梁鵬威攝）

至於安達臣也對賽果感到滿意，最重要是麾下完成賽前「贏波」的目標，「球隊很有默契、也很進取，看見球員喜歡踢這樣的足球，每場不斷進步。希望更多球迷下仗可以入場，相信這會是場有趣的比賽。」

安達臣滿意港隊今場發揮。（梁鵬威攝）

安帥又大讚在港隊從翼鋒轉踢中鋒的孫銘謙，在安永佳缺陣下發揮功用，「他很努力，那是個很漂亮的頭槌，這入球對他很重要。」不過，他透露中場黃威下仗上陣存疑，「我們會緊貼他的狀況，希望他可以踢周六的比賽吧。」