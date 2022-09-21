港足︱羅梓駿適應新位置有意外收穫 揭主教練一句激發球員爭勝心
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港足球代表隊周三晚主場閉門友賽緬甸，終以2：0取勝，周六再戰同一對手。
雖然今仗場內沒有球迷，令球員感覺「奇怪」，但取得1入球1助攻的羅梓駿透露，主教練安達臣賽前鼓勵球員要當作「全場爆滿」去踢，激發球員爭勝心。
效力傑志的羅梓駿以正選右翼身份亮相，除了攻入自己於大港腳的第一個國際賽入球，也交出助攻予隊友孫銘謙。他對自己的表現能到非常開心，「我們很多攻勢但把握不到，可以做得更好，有信心星期六在球迷面前再贏，把勝利帶給他們。」
新一季本地足球賽事如常開放球迷入場，但足總選擇今場友賽閉門，球員在「空櫈」前比賽，也坦言感覺「奇怪」。不過，羅梓駿透露港足主帥安達臣在陣前，曾就此提醒球員，不要因為閉門作賽就放軟手腳。他表示：「他說我們要有主場心態，告訴對手這裡是香港的主場，就算沒有球迷，也要當全場爆滿去踢，爭取勝利。」
+23
另外，身高1.72米的羅梓駿過去多踢閘位，今仗卻難得地用頭槌入波，他笑言印象中是第一次，相信跟近來改踢新位置有關。他稱：「過去踢閘（進攻時）只在邊線，很少入禁區，現時在球會或港隊都踢翼，有時又移入中場，自由度比較大，自己也會多一點想法、參與多點進攻，所以適應得不錯。」
至於安達臣也對賽果感到滿意，最重要是麾下完成賽前「贏波」的目標，「球隊很有默契、也很進取，看見球員喜歡踢這樣的足球，每場不斷進步。希望更多球迷下仗可以入場，相信這會是場有趣的比賽。」
安帥又大讚在港隊從翼鋒轉踢中鋒的孫銘謙，在安永佳缺陣下發揮功用，「他很努力，那是個很漂亮的頭槌，這入球對他很重要。」不過，他透露中場黃威下仗上陣存疑，「我們會緊貼他的狀況，希望他可以踢周六的比賽吧。」
港足︱主教練解釋選人決定 陳肇鈞獲特別安排：望大家齊心撐港隊港足︱足總解釋閉門決定 港隊比賽後變「黃碼」 CEO望球迷自律U20亞洲盃外圍賽｜港足爆冷負東帝汶 主帥張健峰：被對手帶着走U20亞洲盃外圍賽｜港足大敗予印尼提早出局 對手門將受傷急送院U20亞洲盃外圍賽︱港足大敗越南 傑志小將破蛋 主帥望球員見識港足︱友賽緬甸決選25人名單安永佳等外流兵落榜 東方守將首入圍港足相隔三年再戰主場 疫情及國歌法下首次 兩賽緬甸僅開放一場