港足主場再對緬甸　主教練：需要球迷入場支持　黃威確診續缺陣

香港足球代表隊周六（24日）於香港大球場再對緬甸，是香港自2019年11月後第一場開放球迷入場的國際友誼賽。上任後為港隊灌輸進取踢法的主教練安達臣，呼籲球迷入場，看看全新的香港隊。



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港足周三在旺角大球場閉門擊敗緬甸，周六（24日）轉戰香港大球場，於本地球迷面前鬥同一對手，除了是自2019年11月後首次，也是安達臣執掌後首度「面對」主場觀眾。

這位挪威教頭在賽前記者會上再三強調，希望記者能幫忙向市民傳達正面訊息，吸引更多人入場。「港隊需要大家的支持，請來看全新的香港隊，看看新踢法。港足失去了球迷很長時間，我希望明天（周六）有多於20000名觀眾，甚至爆滿就更好。」

港足主教練安達臣希望更多球迷入場，支持香港隊。（袁志浩攝）

他表示入場球迷可預期，港隊會繼續壓逼、主動、進取性踢法，盡可能入最多球。「我們要給球迷好感，展示贏波的能力，這些才是大家喜歡看的東西。」

不過，他透露首仗已缺陣的黃威跟余在言，對新冠肺炎檢測仍呈陽性，無法歸隊。「黃威是很重要的球員，但我滿意陳肇鈞上場表現，我們中場也有一些球員，胡晉銘跟顏樂楓可隨時候命。」

艾里奧早前曾缺席亞洲盃外圍賽跟東亞錦標賽決賽周。（袁志浩攝）

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至於自安帥執教後第一次入選的艾里奧，則透露在首課操練後已感受到差異，「強度很高，他總是推動我們壓前，製造更多機會。雖然我需時適應，但已盡能力去融入，上場對我來說是個好開始。」

港隊球員在練習前於香港大球場進行核酸檢測。（袁志浩攝）

港隊成員晚上在核酸檢測後展開賽前最後一課操練，期間足總行政總裁譚秋朗應安達臣要求向球員發言。他大讚港隊上仗表現贏得不少關注，對教練跟球員充滿信心。「所有人都很期待明天的比賽，繼續做好眼前的事就可以了。明天對大家都很重要，祝你們好運，我們全部人都會送上支持。」

今場賽事共開放最多85%座位，預計香港大球場可容納30000萬多名球迷；門票周四、五於大球場及足總總部開賣，足總表示首日已售出約3000張。譚秋朗透露，首兩日銷情理想，個人預計至少有10000名球迷入場，「有球迷預期有約20000至30000名觀眾，可能有點高估了。」比賽門票在周六（24日）早上10時至比賽下半場開始前，仍於大球場有售。

香港 Vs 緬甸

日期：9月24日（星期六）

時間：20：00

地點：香港大球場

票價：港幣150元（成人）、40元（學生及長者特惠票）

電視直播：NowTV 633台

