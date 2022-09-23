緬甸隊疫情下仍訪港有原因　主帥盼比賽對港人添意義：重新出發

香港足球代表隊周六（24日）主場對緬甸，這支東南亞球隊在入境隔離政策下仍肯來港，原因竟是主教練希爾（Antoine Hey）跟港隊有交情。

他認為在疫情下來港比賽，對香港人別有一番意義，「球迷能再親身入場睇波、再次聚在一起，重新開始，這才是今場比賽的意義。」



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足總行政總裁譚秋朗早前曾透露，港隊在今個國際賽期約戰外隊其實困難重重，在入境隔離政策下，外隊紛紛「耍手擰頭」，唯獨緬甸甘願來港友賽兩場。

緬甸德國籍主教練希爾（Antoine Hey）球員生涯曾效力史浩克04及伯明翰，與曾在德甲落班多年的安達臣份屬好友。他承認，球隊訪港跟兩人的友情有關，並向這位好友送上「高帽」。「恭喜香港隊，他是位十分令人尊敬，且很有名氣、質素的教練，又是前德甲神射手，香港足總選擇正確，相信會有一個美好的未來。」

緬甸主教練希爾。（袁志浩攝）

緬甸隊備戰友賽港足。（袁志浩攝）

他又透露一段往事，指兩人在多年前的平安夜在德國偶遇，共晉早餐，「沒想到今天我們會在香港相遇，各為其主地比賽，人生真是有趣。」港隊今年已曾兩度閉門鬥緬甸，錄得1勝1和，希爾打趣指明天不能再落敗，「假如再輸，未來幾年都要被他取笑了，我不希望這情況發生。」惹得現場記者一陣笑聲。

安達臣在德甲效力多年，曾奪神射手，在當地十分出名（袁志浩攝）

雖然緬甸職球員比賽期間需要留在酒店隔離，只能點對回來回球場練習跟比賽，但希爾仍感謝香港方面的邀請、接待跟籌備，「疫情期間所有人的處境都很艱難，很感動能來香港，雖然有很多限制，然而這裡的一切都是世界級。」

他認為對香港人而言，結果並非最重要，「球迷能把握今次機會，再親身入場睇波、再次聚在一起，就像重新開始一樣，這才是今場比賽的意義。」