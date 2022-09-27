RIZIN｜拳王梅韋特台上收花變執花　攪事者高價投NFT只為當眾羞辱

美國退役不敗拳王梅韋特（Floyd Mayweather）於周日（25日）亮相日本綜合格鬥賽事《RIZIN》的表演賽，兩回合技術擊倒（TKO）日本格鬥家朝倉未來（朝倉未来）。開賽前的小插曲，幾乎把焦點搶走。

事緣一名上台送花歡迎的男子公然侮辱拳王，在梅韋特面前把花丟在擂台上，更似示意他「自己執」。外界狠批該男子為「國恥」，更激讚梅韋特的「神對應」。



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梅韋特當時立於擂台上，開賽前接受花束。負責送花的男子一身和服，帶着相當特別的太陽眼鏡，捧着大紮花束。梅韋特已戴上拳套，一雙前臂垂下，希望接過花束。奧野卻雙方丟在地上，轉身側向梅韋特，右手揚一揚，似示意梅韋特自行拾起，轉身就走。

梅韋特用兩回合擊敗朝倉未來。（美聯社）

這一幕盡入直播鏡頭，全場觀眾驚呆，並傳出噓聲。梅韋特望了望地上花束，再看了看奧野，便把花束「夾」起，遞給工作人員。此舉惹來各方非議，網民直斥奧野「冇禮貌」、「日本之恥」，主辦機構的行政總裁榊原信行更在全日賽事未完，已率先上台道歉，強調完全是意料之外，「品行低劣的男子，走上神聖的擂台做出如此行為，令日本的水平下降，我必須向全日本謝罪」。

奧野卓志的衣着，看來相當有氣勢。（twitter）

同時，榊原亦向梅韋特道歉，「梅韋特拾起花束交給助手，不論身為專業選手或一個人，如紳士般幫助整個場面」。主辦單位亦向梅韋特道歉，據指他回應道「發生這麼多事，沒辦法啦」。外界對梅韋特的神對應一致讚好，日本拳王井上尚彌形容梅韋特的舉行「型到爆」，「比着係我，一定唔會執，相信唔止我想向梅韋特道歉」。

就這樣丟在擂台上（twitter）

送花變「掟花」，奧野今天接受訪問，自曝原因。原來今回門票大玩NFT競投，中標者兼得上台送花權利。奧野是商人，亦是新政黨「護防黨」（ごぼうの党）的主席，以420萬日圓（22.8萬港元）投得這權利，一心為了侮辱梅韋特。丟花之後，奧野沒有觀戰，揚長而去。

他指梅韋特來日只為了錢，過去更不止一次跟梅韋特交手。奧野指13年梅韋特來日本觀看格門賽，曾要求到他的私人會所，卻說「可以跟梅韋特合照，每張100萬日圓」，直接被他拒絕。今回也有邀請他代表其政黨送花，卻又要叫價1000萬日圓。他更指摘梅韋特18年來日對戰那須川天心時，卻輕視比賽，「比賽前一個鐘去銀座購物，手上還綁着繃帶，又不上磅」。而梅韋特完賽後乘私人飛機回國前，再次要求造訪他的私人會所，被他拒絕。

梅韋特拳拳重擊，第二回合擊中朝倉後，賽事結束。（美聯社）

奧野對於今回引起「網絡暴動」，這樣回應：「選手好可憐，無人敢向梅韋特說什麼。其實，這不過是以牙還牙，低俗手法對待低俗的人，無禮方式對待無禮的人。」