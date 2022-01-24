體育熱話｜UFC格鬥女將自爆曾做脫衣舞孃　賽後一字馬想被捧巨星

UFC格鬥女將Vanessa Demopoulos在周六（22日）的UFC 270取得加盟首勝，她自言8星期前還是一名鋼管脫衣舞孃，6至8周前才停止跳舞，全力專注在格鬥。



33歲的Vanessa Demopoulos出戰生涯首場職業格鬥，於草量級比賽對上Silvana Gomez Juarez，第一回合就挨了對手一記右重拳倒地，幾乎被K.O。但裁判沒有喊停比賽，對手Juarez試圖狙擊，反被Demopoulos以雙腿鎖住左臂，再施展十字固定，幾秒鐘就迫使對手投降。

Vanessa Demopoulos在首場UFC賽事取勝。（UFC IG）

獲勝後Demopoulos極其興奮，除又叫又跳外更當場表演一字馬動作。格鬥評論員在賽後採訪結束時，她整個人跳入對方的懷中被「公主抱」。

Demopoulos賽後興奮得做一字馬。（UFC IG）

由一字馬可見筋骨柔軟的Demopoulos，在接受《太陽報》訪問時透露，她在8星期前還是一名鋼管舞者。「我想這不是秘密了，我過去13年是個豔舞表演者，我沒在鏡頭前說過，我正式宣布，離開脫衣舞孃加入格鬥訓練。」她指在6至8周前才停止跳舞，全力專注在格鬥。

Demopoulos自爆曾當脫衣舞孃。（IG）

曾經出書《脫衣舞者聖經》的Demopoulos，坦言鋼管舞比看上去的難很多，需要高水平的敏捷度和柔軟度，「這有點像柔術的感覺，但是柔術比較安全，因為你在地板上可以隨時投降。鋼管舞有時候是在生死邊緣，一個錯誤的動作就玩完了，就像從兩層樓掉下來。」她不諱言希望UFC把自己捧成下一個「Superstar」（巨星）。