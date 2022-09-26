拳擊｜Mayweather 2回合KO朝倉未來　RIZIN為知名度再讓拳手送敗

在昨天舉行的「超RIZIN」中，美國不敗拳王Floyd Mayweather在第二回合結束前打出KO，毫不意外地擊敗日本前暴走族MMA拳手朝倉未來。RIZIN繼「天心 VS Mayweather」之後，再次讓拳手參與「不可能獲勝」的表演賽，增加賽事曝光率⋯⋯



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朝倉未來是日本知名的MMA職業拳手，賽績為14勝3敗1無效，曾經奪得過「THE OUTSIDER」兩個量級的冠軍。朝倉在比賽之前，曾拜訪Mayweather的老對手、菲律賓傳奇拳王Pacquiao，向他請教如何與Mayweather競爭。這位30歲的日本綜合格鬥家在比賽中也有一定的表現，打出過一些引人注目的拳頭。但顯然易見，沒有一個綜合格鬥運動員可與全球首屈一指的拳擊傳奇Mayweather比擬，即使他已45歲。

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第一回合，兩位拳手不時伸出前手試探，尋找他們的打擊範圍，但都沒有多少實質的攻勢，頂多只有落空的打擊，以及少量身軀打擊。

不過，二人在第二回合加快了步伐。Mayweather的動作依舊迅速、聰明，開始利用右手打擊朝倉的頭部，並增加了更多的身體攻擊。相反，朝倉雖然對上以防守見稱的拳王，但他確實擊中了幾下Mayweather的頭部。不過，這亦使Mayweather從表演賽的輕鬆模式，稍為認真一點。

在第二回合最後階段，Mayweather對朝倉頭部進行了數次準確打擊後，再以一記突進右拳擊倒朝倉，使其仰面朝天倒下。朝倉跪在地上嘗試站起，裁判Kenny Bayless仔細看了看他，認為他已經沒有條件繼續比賽，宣告終結賽事。

據報道，Mayweather在這場比賽賺取2,000萬美元（1.57億港元）左右的拳酬，尚未計算付費直播分成。換言之，他在六分鐘的比賽中，每分鐘賺取333萬美元（2,627萬港元），這足足是6輛全新林寶堅尼Huracán LP 610-4的售價。

「我想感謝整個日本國家，」Mayweather賽後說：「令人難以置信的國家，令人難以置信的人民。一個令人興奮的、令人難忘的結果。在這裡為這位偉大的對手鼓掌。」

當Mayweather被問及有沒有可能跟Pacquiao再次同場較量時，他說：「我不會在沒有前拳手、前世界冠軍的情況下進入擂台，對我的身體進行更多的虐待。」Mayweather補充說：「我退役是有原因的，我在這裡享受樂趣，享受自己，與那些要幫助我娛樂人們的人在一起，但我不打算接受懲罰，以至於我幾乎不能走路，幾乎不能說話。Manny Pacquiao有一個偉大的職業生涯，但拳擊讓他退休了，但他沒有從拳擊中退休——這是有區別的。」

接下來，Mayweather將於5月曾說過，他將在年底前在中東地區參加另一場表演賽，不過對手還沒有決定。

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