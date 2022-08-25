體育熱話｜男星湯哈迪為角色練巴西柔術贏埋比賽　鎖技影片被瘋傳

英國男星湯哈迪（Tom Hardy）在《毒魔》等電影中形象硬朗，原來現實中亦「好打得」。日前他在英國一個巴西柔術比賽中贏得兩面金牌，片段在社交媒體流傳後成為熱話。



44歲的湯哈迪在電影中常要埋身肉搏，原來他本身也有鍛煉巴西柔術，近日更在一場英國柔術慈善賽REORG Charity中，勇奪兩面金牌，真正「打得又睇得」。

湯哈迪的比賽英姿在網上被瘋傳。（Twitter）

前軍人對手大讚湯哈迪「好打得」

湯哈迪在「Gi」 （有道服）及「No Gi」（無道服）兩項目中包辦金牌，對戰時更可見其鎖技非常出色。他的其中一名對手是退伍軍人艾普頓（Danny Appleton），後者指半準決賽前完全不知道會跟電影明星對戰，「感覺很超現實」。

艾普頓大讚湯哈迪聰明且非常有技巧，曾擔心被對方折斷手，「我已經盡力了，他比我強壯很多，我必須承認他很厲害，也很有天分」。

mi fantasía sexual es q tom hardy me agarre a mí así pic.twitter.com/K6cS4dW4fU — ★ ًsuper freaky mafs ?! (@theeicywitch) August 21, 2022

湯哈迪在「Gi」 （有道服）及「No Gi」（無道服）兩項目中包辦金牌。（Twitter）

據外媒指出，湯哈迪在2011年拍攝《鋼鐵鬥士》時，因飾演綜合格鬥拳手角色，而開始接觸巴西柔術，影片煞科後仍繼續練習，到之後演出《毒魔》等電影時亦大派用場，稱這項運動改變了他的體格。

湯哈迪「打得又睇得」。（網上圖片）

“What did you do this weekend?”



“Nothing, just got arm-barred by Bane at a BJJ tournament 🙃”



Tom Hardy 🔥😅pic.twitter.com/39S8Vq5hxi — Screen Off Script (@ScreenOffScript) August 22, 2022

湯哈迪為慈善參加柔術比賽，背後組織REORG Charity是為患有創傷後壓力症候群（PTSD）、抑鬱症和傷殘人士提供支持。該組織會為他們帶來柔術訓練，以非暴力武術作為治療和康復的手段。