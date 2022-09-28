足球熱話｜浙江省運會決賽爆衝突　落敗球員追打球證　跪地拒領獎

浙江省運會一場足球決賽後爆發衝突，落敗的金華隊不滿補時過長以及部分裁判判決，賽後追打球證，之後在場上下跪，拒絕參加頒獎儀式。賽會之後發通告，表示高度重視事件，已成立調查組，嚴肅處理。



浙江省運會稱這場是男子乙組決賽，內地傳媒則形容這場為U15決賽，由金華市的代表隊對寧波市的代表隊。在下半場末段，金華仍然領先，第四裁判指補時6分鐘，結果球證「補上補」，寧波在補時7分鐘追平。寧波追平後，球證鳴笛完場。最終，寧波在互射12碼勝出得冠軍，金華得亞軍。

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賽後，金華球員不滿球證部分判決，包括超長補時，所以他們追打球證。之後，他們還一起跪在球場上，拒絕參加頒獎儀式。有內地傳媒引述金華球員家長指，球證是寧波隊教練的學生，令人懷疑他有偏私。這件事引起內地網民關注，有人認為無論球證是否不公，年輕球員也不應追打球證。

金華隊的球員跪在球場上，拒絕參加頒獎儀式。（微博）

賽會隨後發聲明，表示會調查事件：「針對浙江省第十七屆運動會足球男子乙組決賽後出現的相關問題，浙江省第十七屆運動會組委會高度重視，已組成調查組開展調查，將實事求是查清賽場上的賽風賽紀問題，依規依紀依法嚴肅處理，及時公佈調查情況。」