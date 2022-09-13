足球熱話｜少林足球經典重現　法甲門將單手接實遠射霸氣炸裂

《少林足球》中，少林隊決戰魔鬼隊，魔鬼隊門將單手救球，相當誇張。魔鬼隊門將日前「現身」法國。

周六夜法甲賽事，朗斯門將拜斯森巴，面對一記超遠射毫不慌張，單手接實，震懾全場。這位今季加盟的門將，上季末已經霸氣盡現，地點在英格蘭。



朗斯憑上半場39分鐘的入球一箭定江山，1:0小勝特魯瓦，保持開季7仗不敗。朗斯入球前，特魯瓦隊長、18年世界盃從未出場的冠軍成員阿爾拉米（Adil Rami）窺準拜斯森巴（Brice Samba）走到2碼點附近，放冷箭考驗。

《少林足球》內魔鬼隊龍門接球一幕，相當危險，立志當小朋友的龍門不要學。（影片截圖）

拉米推前兩步，還未越過到達中圈便起腳勁射。球速頗快，彈道平飛，路向似飛入龍門，但一切盡在森巴掌握。

森巴示範何謂「霸氣滿溢」。（拜斯森巴twitter）

他不慌不忙，持續後移預計位置。球開始下墜，一切已在森巴掌握之中。左手有如「痴膠水」，高舉便把球黏下來，好像不費一點氣力，還輕輕舉起向觀眾示意。

Quand tu as une tendinite au bras droit 😉pic.twitter.com/LLmdbdhekA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 12, 2022

法甲官方twitter輯錄這一幕發帖，打趣道「當你右臂肌腱發炎」，暗示單用左手救球都可以。網民看見片段亦大讚精彩，「他懂得把對手帶回地面」、「他好像不當接球是一回事，厲害」，當中不乏今季升上英超的諾定咸森林球迷。

森巴去年助森林重返英超，未料選擇功成身退，回歸法甲。（Getty Images）

森巴霸氣側漏，不單單因為這次「魔鬼隊門將上身」。這位森林前門神，去季仍效力森林，不僅助球隊從季初的榜末位置，急升至打入升班附加賽，更在附加賽準決賽互射12碼階段救出3球，淘汰錫菲聯。他最後助森林升班，以為順理成章，在今季首次亮相英超。

森巴為朗斯保持開季不敗，表現贏盡讚賞。（拜斯森巴twitter）

森巴卻出人意表，拒絕了森林提供的新約，選擇重返法甲，令森林球迷心碎。「有英超都唔踢」，他以表現證明選擇正選，今季7戰聯賽踢足，僅失7球，助朗斯保持不敗，僅兩分落後法甲傳統勁旅巴黎聖日耳門及馬賽，排在第3。