足球熱話｜C朗重返意甲？　烏甸尼斯門將騎劫勵志po邀請加盟

C朗拿度季前傳聞求參戰歐聯，要求離開曼聯不果，近期「叠埋心水」為紅魔上陣。此時，機會出現了。

意甲球隊烏甸尼斯在一個社交媒體的帖文「玩嘢」，該隊門將叫雄心壯志的C朗加盟，竟有球會帳戶「跟po」。雖然球隊今季沒有歐戰，但近期走勢令人眼前一亮，難怪敢向C朗開玩笑。



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事緣體育轉播商DAZN意大利Instagram昨日發文，引用C朗拿度近日發言指自己仍極具野心，豪言不僅要參加卡塔爾世界盃，也想出戰兩年後歐國盃，「我充滿動力，里程仍未盡」。帖文說「CR7沒有極限，想繼續帶領國家隊」。

C朗自言很有野心，獲意大利轉播商製作新聞圖，未料帶來另一效果。（Instagram）

一個勵志帖，球迷不賣帳，好些留言指C朗高峰已過。現處意甲第3的烏甸尼斯，門將馬高施維斯查留言卻變成邀請。他直接標籤C朗的帳戶，留言叫他「來烏甸尼斯」獲得數百人讚好，烏甸尼斯官方帳戶亦再次標籤C朗。

馬高施維斯查「手多多」邀請C朗，球會小編都讚好。（Getty Images）

DAZN帳戶在兩小時後再次發帖，「如果每個人都標籤通知你，C朗你會怎樣回應」。

轉播商再來一圖，「協助」邀請C朗重返意甲。（Instagram）

球王水都敢抽，烏甸尼斯好大膽，因為近期成績出色。這支中游份子近季雖無降班危險，但成績徘徊在12-14位，今季開始卻令人眼前一亮。他們揭幕戰負衛冕的AC米蘭，接仗半場少踢一人下悶和沙蘭力坦拿後，接下5仗全勝。

烏甸尼斯一向是中游分子，上仗擊敗國際米蘭後5連勝士氣大振。（Getty Images）

早前慨贈羅馬4隻光蛋，剛戰主場又以3比1反勝國際米蘭。他們現時落後拿玻里及阿特蘭大1分，排第3，7戰入15球與拿玻里並列攻力最佳。球隊班主普素擁有英冠屈福特，是以不少球員曾在英超亮相，例如隊長羅拔圖佩雷拉，前鋒迪路菲奧等。