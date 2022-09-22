足球熱話｜迪莊首開腔談今夏轉會風波 簡單兩句表明效忠巴塞
撰文：趙子晉
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法蘭基迪莊與曼聯的關係，在今夏糾纏不清，時遠時近，最終維持原狀，留效巴塞隆拿。這名荷蘭國腳首度談及今夏的轉會傳聞，坦言自己十分堅定，從來沒有離隊的念頭。
曼聯自從由坦赫格接掌後，銳意找來一眾子弟兵，為曼聯注入新元素，而曾在阿積士合作的法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）盛傳是頭號目標。巴塞財困，人所共知，加上西媒爆出原來這名荷蘭國腳一直被巴塞拖欠薪金，所以巴塞希望賣走迪莊，減省薪金之餘更有望賺取一筆可觀的轉會費。
迪莊與巴塞及曼聯之間的三角關係，傳聞滿天飛，傳足整個夏天後，什麼事都沒有發生，迪莊繼續留效巴塞。
談轉會風波 「我5月已經決定咗」
荷蘭在今晚（22日）深夜的歐國聯將作客波蘭，法蘭基迪莊出席賽前記者會，首度開腔談及今夏的轉會風波，「曼聯及車路士對我有意思？我早在（今年）5月已經決定留在巴塞，這個念頭在今夏從未改變。」
迪莊簡單兩句說話，除了表明效忠巴塞隆拿外，更把今夏所有關於自己的轉會消息，也定調為「煲水新聞」。
迪莊認曾與巴塞有矛盾
縱然迪莊心意已決，但要留隊也非如此簡單，他坦言與巴塞曾經有意見不合的時候，「有時候，球會有一套想法，而我有另一套的想法時，雙方無法避免地有一點衝突，詳情我不能講太多，但最終也解決了。」
根據西媒早前報道，迪莊要留隊就要接受減薪，並且不能取回欠薪，如今這名荷蘭國腳繼續留隊，似乎與巴塞在錢銀上的瓜葛已經達成共識。
迪莊今季為巴塞在西甲上陣6次，3次正選並交出1個入球。
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