足球熱話｜日本中場上陣15秒即闖禍　家人遠赴土耳其打氣悲劇收場

日本球員中島翔哉（Shoya Nakajima）今夏自由身加盟土超球隊安塔利亞，在周六晚（17日）賽事後備上陣，第一個動作便被逐，令專程來睇波旳家人難掩傷感。



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中島翔哉今夏離開葡超勁旅波圖，在9月8日正式轉投土超球隊安塔利亞。在周日晚安塔利亞對阿達納鐵路的土超賽事中，中島翔哉在58分鐘後備入替，當地電視台拍向他在看台上睇波的家人，他們當時舉起手機拍攝中島入場的一刻，表現得相當期待。

未料中島翔哉踏入球場僅15秒，便向對方球員施一記飛鏟，對手即時痛苦倒地。球證先是亮出黃牌，不過未幾便查看VAR影像，終更改判決，直接出示紅牌，將中島翔哉趕離場。

直播鏡頭再次轉向看台，中島的家人一臉驚愕，當中疑是其母親的女子更以手帕掩面、雙眼通紅，似是落淚。安塔利亞最終以0：3落敗，暫排聯賽榜第13位。

由後備入替到被趕出場：