足球熱話｜達雲紐尼斯一記射門嚇親人 網民即抽水：打緊高爾夫？
撰文：趙子晉
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艾寧夏蘭特登陸英超後，開季短短7場聯賽，已經交出驚人的成績表，轟入11球。另一名矚目新兵箭頭，天價加盟利物浦的達雲紐尼斯，相比之下較為失色。這名烏拉圭前鋒日前在操練的一記「射門」，再被網民網上瘋傳。
兩大新生代前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今夏齊齊登陸英超，前者僅用7場，以入球證明自己已極速適應英超；紐尼斯在開鑼戰交出一傳一射，以為順風順水，豈料其後以頭槌頂撞對手，紅牌被逐，風頭似乎被夏蘭特掩蓋。
重溫紐尼斯失控一刻連環圖：
烏拉圭將在周六（24日）與伊朗在奧地利拍跳，為卡塔爾世界盃作最後準備，紐尼斯當然有份入選，他在操練時的一記「射門」，卻被網民瘋傳。
紐尼斯與隊友舉行隊際賽時，在邊路搶去對方腳下球後，無人看管下順勢推入禁區，大位起腳，只見皮球向角球旗方向進發，完全偏離龍門之餘，禁區內的隊友亦無從追趕，只能目送皮球出界。
Darwin Nunez will want this one back 😅— ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2022
(via hadis.zkc/TikTok) pic.twitter.com/BtUhRoy10q
紐尼斯的「精彩」片段即被網民瘋傳兼「抽水」，不少網民都感到驚訝，笑稱這個「射門」就像打高爾夫球一樣，並笑言把紐尼斯與夏蘭特相提並論，「利迷」需要向夏蘭特道歉。
紐尼斯加盟利物浦後，已非首次在訓練時失威。早在開季前的泰國之行，鬥曼聯前的操練時，近門起腳高出，禁區頂的射門同樣一飛衝天，與目標相距甚遠。
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