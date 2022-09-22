足球熱話｜達雲紐尼斯一記射門嚇親人　網民即抽水：打緊高爾夫？

艾寧夏蘭特登陸英超後，開季短短7場聯賽，已經交出驚人的成績表，轟入11球。另一名矚目新兵箭頭，天價加盟利物浦的達雲紐尼斯，相比之下較為失色。這名烏拉圭前鋒日前在操練的一記「射門」，再被網民網上瘋傳。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

兩大新生代前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及達雲紐尼斯（Darwin Nunez）今夏齊齊登陸英超，前者僅用7場，以入球證明自己已極速適應英超；紐尼斯在開鑼戰交出一傳一射，以為順風順水，豈料其後以頭槌頂撞對手，紅牌被逐，風頭似乎被夏蘭特掩蓋。

紐尼斯處子登場變大嘥鬼 高普嘆部分球員只操了3日

紐尼斯被嘲水貨後大爆發 高普：球迷都愛妄下評價

重溫紐尼斯失控一刻連環圖：

烏拉圭將在周六（24日）與伊朗在奧地利拍跳，為卡塔爾世界盃作最後準備，紐尼斯當然有份入選，他在操練時的一記「射門」，卻被網民瘋傳。

紐尼斯與隊友舉行隊際賽時，在邊路搶去對方腳下球後，無人看管下順勢推入禁區，大位起腳，只見皮球向角球旗方向進發，完全偏離龍門之餘，禁區內的隊友亦無從追趕，只能目送皮球出界。

Darwin Nunez will want this one back 😅



(via hadis.zkc/TikTok) pic.twitter.com/BtUhRoy10q — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2022

紐尼斯的「精彩」片段即被網民瘋傳兼「抽水」，不少網民都感到驚訝，笑稱這個「射門」就像打高爾夫球一樣，並笑言把紐尼斯與夏蘭特相提並論，「利迷」需要向夏蘭特道歉。

紐尼斯加盟利物浦後，已非首次在訓練時失威。早在開季前的泰國之行，鬥曼聯前的操練時，近門起腳高出，禁區頂的射門同樣一飛衝天，與目標相距甚遠。

紐尼斯除了首仗有士哥後，其後領紅被逐，對比之下當然不及夏蘭特。（Getty Images）

更多英超相關報道：