桌球．英國公開賽｜梅菲戲劇性「真清枱」　加利威爾遜幸運晉級

英國桌球公開賽（Cazoo British Open）首日比賽，英國桌球手梅菲（Shaun Murphy）面對同樣來自英國的上屆亞軍加利威爾遜（Gary Wilson），在決勝局出現戲劇性場面，令梅菲由贏變輸。



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英國桌球手梅菲比賽欸期間三度領先均未能擴大優勢。（Getty Images）

英國桌球公開賽，梅菲曾三度領先加利威爾遜，然而威爾遜亦屢次隨即扳平，更在第六局打出一杆137度，追成3：3平手。

決勝第七局時，梅菲在落後19：49時獲得機會，並反先51：49。當時梅菲只要打進枱上剩下的黑波即可獲勝，他亦做到了，然而白波同時落入中袋，讓當時一直坐在場邊的加利威爾遜幸運地以56：51贏得該局以及這場比賽。

戲劇性一幕（影片0：22開始）：

Spare a thought for Shaun Murphy following his cruel exit on Monday. 🙏 #BritishOpen pic.twitter.com/sblnzIQYP1 — Live Snooker (@Livesnooker) September 27, 2022

「躺贏」的加利威爾遜指自己應該是最驚訝的人，「我坐在場邊時並已打定輸數。梅菲是個好人，亦相當有風度地接受結果。在梅菲清枱時，我在想自己從未在這場地獲勝，然後突然間，就發生了這件離奇的事。我不知道他是否擊球後其中一個球彈了一下，還是純粹打得太『厚』。」