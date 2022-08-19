桌球｜傅家俊歐洲大師賽無緣16強　遭巴基斯坦球手逆轉出局

傅家俊在歐洲桌球大師賽32強，與巴基斯坦球手爭奪晉級資格，Marco一度連取3局領先，可惜其後反負予對手，無緣16強。



在德國福爾特（Fürth）舉行的歐洲桌球大師賽，港將傅家俊（Marco）闖入正賽，首圈遇上中國球手雷佩凡，這名19歲中國小將退賽，Marco直入32強，與巴基斯坦球手艾積比（Farakh Ajaib）爭晉級。

傅家俊首局先以5：75落敗，隨後表現回勇，以73：42扳回一城，其後連續兩局「起Break」，分別打出78度及93度，以局數3：1反超前對手。休息過後，傅家俊未能乘勇再下一城，反而艾積比愈打愈順，追平局數3：3後，再取兩局，結果傅家俊以局數3：5反勝為敗，無緣16強。

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