桌球｜世界混雙賽首日演夢幻對決　吳安儀夥特林普鬥奧蘇及伊雲絲

香港女子桌球手吳安儀將與名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）聯手，出戰9月24及25日上演的「世界桌球混雙賽」（World Mixed Doubles），第一仗已是瞩目的超級大戰。



在英國米爾頓凱恩斯上演的世界桌球混雙賽是邀請賽性質，今屆首度舉行，共有4對組合參加，每對組合均是一名男子及一名女子球手，且全都屬於頂尖球手。

世界桌球混雙賽參賽組合：

．吳安儀／特林普（ Judd Trump）

．伊雲絲（ Reanne Evans）／奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）

．堅娜（Rebecca Kenna）／沙比（Mark Selby）

．勒查活（Mink Nutcharut）／羅拔臣（Neil Robertson）

賽會亦公布9月24日的首圈賽程，香港時間晚上8時展開的揭幕戰堪稱「夢幻對決」，由吳安儀／特林普對伊雲絲／奧蘇利雲，緊接由堅娜／沙比對勒查活／羅拔臣。完成兩場賽事後，同晚香港時間深夜2時，兩支落敗的隊伍會碰頭，然後兩支勝出球隊再交手。

首圈比賽採單循環制，在第一圈，每場賽事均會打4局，每隊兩名球手輪流上陣；在完成第一圈後成績較佳的兩隊會進入周日的決賽，進行7局對決，決賽會在香港時間周日深夜（周一凌晨）2時展開。