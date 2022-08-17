桌球｜世界混雙賽首日演夢幻對決 吳安儀夥特林普鬥奧蘇及伊雲絲
撰文：高詩琦
出版：更新：
香港女子桌球手吳安儀將與名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）聯手，出戰9月24及25日上演的「世界桌球混雙賽」（World Mixed Doubles），第一仗已是瞩目的超級大戰。
在英國米爾頓凱恩斯上演的世界桌球混雙賽是邀請賽性質，今屆首度舉行，共有4對組合參加，每對組合均是一名男子及一名女子球手，且全都屬於頂尖球手。
世界桌球混雙賽參賽組合：
．吳安儀／特林普（ Judd Trump）
．伊雲絲（ Reanne Evans）／奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）
．堅娜（Rebecca Kenna）／沙比（Mark Selby）
．勒查活（Mink Nutcharut）／羅拔臣（Neil Robertson）
賽會亦公布9月24日的首圈賽程，香港時間晚上8時展開的揭幕戰堪稱「夢幻對決」，由吳安儀／特林普對伊雲絲／奧蘇利雲，緊接由堅娜／沙比對勒查活／羅拔臣。完成兩場賽事後，同晚香港時間深夜2時，兩支落敗的隊伍會碰頭，然後兩支勝出球隊再交手。
首圈比賽採單循環制，在第一圈，每場賽事均會打4局，每隊兩名球手輪流上陣；在完成第一圈後成績較佳的兩隊會進入周日的決賽，進行7局對決，決賽會在香港時間周日深夜（周一凌晨）2時展開。
香港桌球大師賽｜奧蘇利雲心繫香江 年初起帶傷上陣需時復元吳安儀反勝前世界冠軍 首闖英國公開賽正賽 精彩篤入粉紅波致勝桌球｜世界混雙邀請賽9月首度舉辦 吳安儀有望與奧蘇利雲聯手港超聯︱流浪簽巴西小國腳挑戰前四 李輝立：有機會挑戰東方特首李家超造訪體院晤運動員 「一同支持年輕人追夢」張家朗入讀浸會大學 與5名精英運動員同透過優才計劃獲取錄劍擊．手記｜追趕香港劍手的金牌戰績 本地賽的一小步也是進步棍網球｜香港隊戰U21世錦賽獲4連勝 躋身白金組爭排名【田徑】陳佩琦加入力量訓練擺脫低潮 世大運個人賽入圍信心大增劍擊｜張小倫重傷後極速康復 37歲大師兄盼再戰奧運穩軍心專訪｜在花劍重劍的閃爍背後 佩劍如何是好？陳智軒：要求一變