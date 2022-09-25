桌球混雙賽｜特林普狀態差　連累吳安儀0：4負羅拔臣／諾查諾出局

世界桌球混雙賽（World Mixed Doubles）次日賽事，港將吳安儀與拍檔特林普（Judd Trump）迎戰首日賽後「包尾」的諾查諾／尼爾羅拔臣組合。

挾首日1勝1負賽果，吳安儀／特林普本來仍有望入決賽，不料世界排名第二的特林普狀態奇差，連番失機之下竟慘吞四隻光蛋，0：4被淘汰出局。



諾查諾／尼爾羅拔臣首日包尾，不料次日賽事4：0大勝吳安儀與特林普。（截圖）

首屆世界桌球混雙賽邀得4對星級男女子球手參賽，4對組合先輪流作每場4局的小組賽，每取一局便可獲得1分，完成全部對賽後，再按積分定排名，首兩名隊伍進入決賽，作7局4勝的爭冠戰。

世界桌球混雙賽參賽組合（排名不分先後）：

吳安儀／特林普（Judd Trump）

伊雲絲（Reanne Evans）／奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）

簡娜（Rebecca Kenna）／沙比 （Mark Selby）

諾查諾（Mink Nutcharut）／尼爾羅拔臣（Neil Robertson）

諾查諾把握特林普犯錯，埋枱打出一棒74度清枱。（Twitter）

3屆女子世錦賽冠軍的吳安儀目前世界排名第二，與男子世界排名第二的特林普合作，二人首日先勝伊雲絲／奧蘇利雲的「世一」組合，繼而以1：3不敵簡娜／沙比，獲1勝1負以4分排在第3位。

論得分能力，男子球手明顯佔優，近期狀態麻麻的特林普，周日面對首日兩戰皆負的諾查諾／尼爾羅拔臣組合時不乏埋枱機會，然而他白白浪費多次得分機會，局數落後至0：2時，一次清枱大好機會，特林普打一個較為直的紅波時打失，一棒只得38分。首日比賽「蝦碌」頻頻的諾查諾，趁機打出今屆女子球手暫時最高的74度清枱，連帶令局數領先至3：0。

最後一局特林普手感仍差，諾查諾／尼爾羅拔臣再下一城，4：0大勝後，直接踢1分未得的吳安儀／特林普出局。

周日賽事，吳安儀／特林普被諾查諾／尼爾羅拔臣踢出局。（Twitter）

由於兩戰兩勝6分在手的簡娜／沙比已篤定入決賽，他們的決賽對手，要視乎最後一場分組賽他們對伊雲絲／奧蘇利雲的戰果而定。

伊雲絲／奧蘇利雲賽前有4分，他們對簡娜／沙比只要打成2：2，便足以超前5分的諾查諾／尼爾羅拔臣晉身決賽。