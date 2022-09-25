桌球混雙賽｜吳安儀首日夥特林普勝世一組合　周日再爭入決賽

首屆舉辦的世界桌球混雙賽，邀得4對世界級組合出賽，當中港將吳安儀夥拍特林普（Judd Trump），首日獲得1勝1負，仍有望打入決賽。



首屆世界桌球混雙賽邀得4對組合參賽，4組合先輪流作每場4局的小組賽，每取一局便可獲得1分，完成全部對賽後，再按積分定排名，首兩名隊伍進入決賽，作7局4勝的爭冠戰。

世界桌球混雙賽參賽組合（排名不分先後）：

吳安儀／特林普（Judd Trump）

伊雲絲（Reanne Evans）／奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）

簡娜（Rebecca Kenna）／沙比 （Mark Selby）

勒查活（Mink Nutcharut）／尼爾羅拔臣（Neil Robertson）

奧蘇利雲（左）及伊雲絲（右）的組合最惹注目。（World Snooker）

當中最引人注目的是伊雲絲／奧蘇利雲的世界排名第一組合，女子世界排名第一的伊雲絲曾奪得12次女子桌球世界錦標賽冠軍，而男子世界排名第一的奧蘇利雲則擁有7次世界冠軍頭銜，這對英格蘭拍檔成為「19冠」的夢幻組合。

作為3屆女子世錦賽世界冠軍的港將吳安儀目前世界排名第二，她與目前為男子世界排名第二的特林普合作，第一場便是「世二」鬥「世一」伊雲絲／奧蘇利雲的交鋒，吳安儀／特林普先勝一場3：1。

吳安儀（圖）與特林普的組合首日獲一勝一負。（World Snooker）

不過吳安儀／特林普的組合同日在第二場分組賽，面對大勇的簡娜／沙比組合，以1：3不敵，首日獲1勝1負之下，暫以4分排在第3位，位居同分但錄得更高Break（一杆得分）的伊雲絲／奧蘇之後；首日兩場全勝的簡娜／沙比居榜首（6分），排尾的則是兩場全負的勒查活／尼爾羅拔臣組合（2分）。

奧蘇利雲（左）與特林普（右）交手。（World Snooker）

周日賽事會先上演最後一場分組賽，吳安儀／特林普將鬥勒查活／尼爾羅拔臣，視乎另一仗賽果，仍有望爭取成為兩支打入決賽的隊伍之一。決賽將在分組後同日舉行。