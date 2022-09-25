桌球混雙賽｜吳安儀首日夥特林普勝世一組合 周日再爭入決賽
撰文：高詩琦
出版：更新：
首屆舉辦的世界桌球混雙賽，邀得4對世界級組合出賽，當中港將吳安儀夥拍特林普（Judd Trump），首日獲得1勝1負，仍有望打入決賽。
首屆世界桌球混雙賽邀得4對組合參賽，4組合先輪流作每場4局的小組賽，每取一局便可獲得1分，完成全部對賽後，再按積分定排名，首兩名隊伍進入決賽，作7局4勝的爭冠戰。
世界桌球混雙賽參賽組合（排名不分先後）：
吳安儀／特林普（Judd Trump）
伊雲絲（Reanne Evans）／奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）
簡娜（Rebecca Kenna）／沙比 （Mark Selby）
勒查活（Mink Nutcharut）／尼爾羅拔臣（Neil Robertson）
當中最引人注目的是伊雲絲／奧蘇利雲的世界排名第一組合，女子世界排名第一的伊雲絲曾奪得12次女子桌球世界錦標賽冠軍，而男子世界排名第一的奧蘇利雲則擁有7次世界冠軍頭銜，這對英格蘭拍檔成為「19冠」的夢幻組合。
作為3屆女子世錦賽世界冠軍的港將吳安儀目前世界排名第二，她與目前為男子世界排名第二的特林普合作，第一場便是「世二」鬥「世一」伊雲絲／奧蘇利雲的交鋒，吳安儀／特林普先勝一場3：1。
不過吳安儀／特林普的組合同日在第二場分組賽，面對大勇的簡娜／沙比組合，以1：3不敵，首日獲1勝1負之下，暫以4分排在第3位，位居同分但錄得更高Break（一杆得分）的伊雲絲／奧蘇之後；首日兩場全勝的簡娜／沙比居榜首（6分），排尾的則是兩場全負的勒查活／尼爾羅拔臣組合（2分）。
周日賽事會先上演最後一場分組賽，吳安儀／特林普將鬥勒查活／尼爾羅拔臣，視乎另一仗賽果，仍有望爭取成為兩支打入決賽的隊伍之一。決賽將在分組後同日舉行。
利華盃｜拿度見證費達拿掛拍哭成淚人 疑因照顧懷孕妻子退隊網球｜利華盃讓Big 4同框 三巨頭客串勁爆教練團成梅利最強後盾費達拿謝幕戰深情告別拿度也落淚 哭着感謝妻子：本可早早叫停我利華盃｜費達拿夥拍拿度不敵世界隊 以敗戰結束職業生涯F1｜威廉士宣布與拉迪菲分手 意大利站不敵替工或變導火線利華盃｜費達拿告別戰夥拿度合組夢幻雙打 四天王罕有同場練波乒乓團體世錦賽｜冬奧後中國首辦大賽 成都剛解禁居民反應冷淡網球｜大坂直美日本主場出戰 兩戰合共打5分鐘再因同一毛病退賽F1｜2023年賽程出爐 史上最多分站車迷高興卻苦了車隊網球｜中國新金花輕取泛太平洋網賽頭號種子 生涯首挫前十球手