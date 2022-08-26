香港桌球大師賽︱奧蘇利雲10月訪港　世界前六激鬥吳安儀傅家俊

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，又稱「火箭」）今年10月將率領世界前6名的桌球手訪港，參與「香港世界桌球大師賽2022」，賽事於香港紅磡體育館上演，今日賽會公布比賽抽籤結果跟票務安排。



「香港世界桌球大師賽2022」今日召開記招，公布賽事將於今年10月6至9日舉行，並邀請到世界前6名球手——奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、特林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）及趙心童訪港，與兩名香港頂級球手傅家俊與吳安儀交鋒。

世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲將於10月再次來港獻技。（Getty Images）

今屆賽事分挑戰賽及表演賽，挑戰賽以職業排名賽形式進行，世界排名前四為種子球手，經抽籤決定對手，結果及賽程如下：

10月6日

13：30

沙比 Vs 傅家俊



19：00

羅拔臣 Vs 趙心童



10月7日

13：30

特林普 Vs 希堅斯



19：00

奧蘇利雲 Vs 吳安儀



4場半準決賽於10月6及7日以9局5勝制進行；準決賽及決賽就於10月8和9日、以11局6勝制上演。表演賽就有望邀請海外球手與本地桌球精英對決，詳情稍後會再公布。

賽事今日在記招上進行抽籤。（袁志浩攝）

賽事相隔5年後「回歸」，地點亦由伊利沙伯體育館移師香港體育館，預計可開放85%座位，即約8000名觀眾入場。香港桌球總會稱若成事，賽事將成為世上最多現場觀眾的桌球比賽，因此特別投資於場館設計及舞台製作。

主席羅永聰表示，「音響、燈光效果都會令觀眾有全新的體會。」據了解，大會將開放四面台，並設有包廂座位，希望盡量滿足球迷需球，「令大家不用炒貴飛。」

賽事門票9月7日起於城市售票網公開發售，首兩日半準決賽票價分100元、280、450元不等；最後兩天的4強跟決賽票價則分130元、380元及580元。

桌總主席羅永聰指遊說海外球手訪港的過程十分「花功夫」。（袁志浩攝）

海外球手料進「隔離泡泡」 桌總爭取有限度與球迷接觸

近日有指政府收緊大型體育活動的參與人數，令維港泳等或會取消，惟羅永聰強調，今次比賽性質有別，「維港泳有數百名參與者，但我們只得8名球手，性質像演唱會一樣，所以不太擔心受影響。」

然而他透露，遊說海外球手來港「一波三折」，「他們在外國生活正常，疫情已成歷史，相反香港仍很嚴苛。起初跟他們解釋時，對方很難理解，即使隔離1日也難以接受。他們不明白香港作為國際城市，為何（對疫情的態度）依然這麼滯後。」

羅永聰補充，海外球手最終答應來港，有賴對上一次大師賽（2017年）令他們留下深刻印象，「那時氣氛好，香港球迷也熱情；他們嚮往重返香港比賽，也對香港辦比賽充滿信心。」

本港目前仍維持「3+4」入境限制，羅永聰稱屆時球手跟工作人員會以「隔離泡泡」方式比賽，並入往紅館旁的唯港薈。他指桌總會爭取讓球手跟球迷有限度接觸及交流，但一切細節需得到政府部門落實。