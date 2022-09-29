桌球｜英國公開賽中國球手踴躍參與 32強佔三分一上演內戰
撰文：黎建明
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英國桌球公開賽（British Open）賽事中，在32強時有多達11名中國選手出場，其中呂昊天已在32強比賽中獲勝，率先晉級16強。
今屆英國公開賽有大量中國桌球手參加，多達11名中國選手晉級32強，其中5人已出場，僅得吕昊天以4：0，擊敗在上一輪淘汰中國球手陳子凡的蘇格蘭選手梅亞（Ross Muir）。其餘四人則出局。
現時尚未出戰32強賽事的6名中國選手中，今晚凌晨2點先有世界排名第七的趙心童將出戰泰國球手沙安簡（Noppon Saengkham），以及丁俊暉迎戰英格蘭球手R威廉斯（Robbie Williams）。
其餘賽事將在凌晨4點進行，顏丙濤將對上在晉級過程中淘汰香港選手吳安儀的北愛爾蘭球手布朗（Jordan Brown），徐思對上世界排名第二的特林普（Judd Trump），趙劍波與擊敗希堅斯晉級的袁思俊二人則會上演「中國內戰」。
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