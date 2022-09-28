桌球．英國公開賽｜希堅斯創里程碑後落敗　「最後崩盤不可原諒」

英國桌球公開賽（Cazoo British Open）第二輪比賽，曾四度贏得該項賽事的47歲蘇格蘭桌球手希堅斯（John Higgins），以3：4不敵22歲的中國桌球手袁思俊，未能以勝利慶祝自己生涯第900次一棒過百。希堅斯賽後形容自己最後一局表現「不可原諒」。



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今場希堅斯做出生涯第900次一棒過百。（Getty Images）

這場比賽，由袁思俊先取得頭兩局，希堅斯在搶得第三局後，分別在第四局與第五局時打出一棒78度與一棒132度，總局數反超3：2。袁思俊在第六局先打出一棒57度後失手，然而希堅斯未能把握機會，袁思俊隨後再打出一棒72度贏得第六局，雙方戰成3：3平手。

22歲的中國選手袁思俊淘汰希堅斯，晉級32強。（World Snooker Tournament）

希堅斯在決勝局一度領先64：8，然而在失掉一個紅波後，被袁思俊把握機會連取31分，並做出漂亮防守，逼使希堅斯再次留下機會後，袁思俊順利一棒清枱，以66：64贏得決勝局，總局數以4：3淘汰希堅斯。

雖然達成生涯里程碑，然而希堅斯對自己比賽末段表現極度不滿。（Getty Images）

希堅斯在這場比賽做出生涯第900次一棒過百，成為奧蘇利雲後第一人，然而他對自己表現感到不滿。「這是一個里程碑，但我比較想它發生在一場勝仗上。我賽事最後一局的表現是不可原諒的。這是我又一次比賽末段崩盤，隨着年紀越大，這個問題只會越來越嚴重。」

袁思俊擊敗希堅斯後晉級32強，而包括袁思俊在內，現時有7名中國桌球手成功打進32強。