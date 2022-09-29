體育熱話｜新加坡泳壇吸毒風波持續　繼史高寧後兩月內爆出第三宗

新加坡泳壇再爆醜聞，繼奧運金牌得主史高寧（Joseph Schooling）後，當地另一頂級泳手張正偉亦承認曾吸毒，加上另一泳手林香杞，已是近月第三宗。



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張正偉本來今年發揮優異，然而卻爆出吸毒風波。（Getty Images

明日之星吸毒留污點

新加坡《聯合早報》報道，經新加坡體育理事會調查後，曾在英聯邦運動會中取得銀牌的泳手張正偉，承認在海外服用受管制藥物，是自8月尾史高寧與林香杞後，第三個新加坡頂級泳手承認曾在海外吸毒。

被視為新加坡泳壇後起之秀的張正偉，今年屢創佳積，成為首名在東南亞運動會50米自由泳賽事中，游出22秒內成績並獲得金牌的泳手，6月世錦賽時成為唯一一名打進決賽的新加坡泳手，7月英聯邦運動會張正偉在50米蝶泳賽事勇奪銀牌。

張正偉在今屆英聯邦運動會50米蝶泳賽事中獲得銀牌。（Getty Images）

張正偉承認曾在海外服吸毒後，發聲明致歉，「我希望向家人、其他泳手與新加坡游泳協會道歉，我感到非常後悔，作為一名精英運動員，我早該知道這是錯的。」

新加坡體育部表示，將自10月起暫停資助張正偉一個月，禁止他使用旗下運動科學與醫療設施。張正偉是卓越體育獎學金得主，其獎學金福利因此暫停一個月，「我接受所有懲罰，並了解作為國家級運動員，應與其他國家隊運動員遵守同一行為守則。」

新加坡泳壇兩個月內第三宗

新加坡一直嚴厲打擊當地毒品活動，擁有或吸食毒品均可被判監10年，販毒最高可判死刑。然而，過去兩個月內卻接連爆出三宗國家級泳手吸毒事故。

今年8月底，曾在2016里約奧運100米蝶泳擊敗「水神」菲比斯、成為新加坡首位奧運金牌得主的史高寧，承認5月參與東南亞運動會時曾吸食大麻。由於他目前正在服兵役，國防部決定不再容許他在餘下兵役期間出外比賽。

現正服兵役的史高寧，承認今年5月曾在海外吸毒。（Getty Images）

另一人是女子選手林香杞，她早前被發現藏有吸毒工具，亦承認曾於海外吸毒，被新加坡肅毒局警告處分。



新加坡游泳協會主席Mark Chay表示，對泳手使用受管制藥物零容忍，三名泳手要為自己的行為承擔後果，協會以後亦會幫助他們變得更好。