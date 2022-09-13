游泳｜積素自揭奧運前「失蹤」原因　美國兩代水神同受抑鬱症折磨

有「新水神」稱號的美國泳手積素（Caeleb Dressel）上年東京奧運勇奪5金，今年6月長池世錦賽贏得兩金後，突然在未有說明原因下退出餘下賽事。近日他在訪談節目《In Depth with Graham Bensinger》中終揭開謎團，透露自己跟前輩菲比斯一樣，深受抑鬱症所困。



積素接受訪問時，指自己一直受情緒問題困擾。（Getty Images）

積素回首自己最後一場高中游泳比賽決賽，觀眾對自己不能再刷新紀錄感到失望，「我聽到看台上的嘆氣聲，第一次感受到觀眾的期待。我覺得自己變成娛樂表演。」成為眾人焦點後，積素患上驚恐症，游泳比賽變得越來越艱難。



積素母親看到他身體痛楚，一度以為他患上心臟病，神經科醫生為他進行全身檢查，認為問題來自他自身與社會帶來壓力，令他出現種種症狀。

積素表示曾因情緒困擾，一度離開賽場。（Getty Images）

東京奧運前積素病情愈來愈嚴重，只好暫別賽場數月，「那段時間相當艱難，我不想做任何事，不去上學亦不去游泳，每天只是躺在床上。」

當時他未有交代會否回歸賽場，又不願與別人為伴。母親Christina認為，積素覺得自己未能打破世界紀錄會令身邊人失望，所以情緒極度低落。

即使贏得東京奧運金牌，積素仍對自己表現不滿意。（Getty Images）

最終趕及東京奧運前歸隊，甚至贏得5面金牌，他依然沒有放過自己，對自己表現感不滿，「我未能達到任何一項預設目標時間，我在世上最大型比賽中贏得5面金牌，但我仍只想着自己本應游得更快，對我來說是非常不公平。」

積素在今年世錦賽中途退賽。（Getty Images）

積素表示，東京奧運後感到迷失，中途退出今年6月長池世錦賽，「我大概兩個月沒有游泳，我需要那段時間。」

他早前在IG發文，指自己終於與妻子結婚一年後補度蜜月，到阿帕拉契山徑行山，並表示自己有信心再次平衡游泳與快樂，亦承諾會重返賽場，但目前未有確實時間表。