游泳｜何詩蓓短池計時賽再刷新混合泳港績 坐擁9項香港短池紀錄
撰文：高詩琦
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何詩蓓在周六及周日（3日及4日）出戰香港短池分齡游泳計時賽，繼昨日刷新100米個人混合泳香港紀錄後，她今日再在200混破港績。
何詩蓓昨日在女子100米個人混合泳游出59.45秒，以逾1秒的差距打破舊香港紀錄（1分0.63秒）；她今日出戰200米個人混合泳，造出2分08.03秒的成績，更是以2.87秒的莫大差距，打破舊有的2分10.9秒紀錄，連同她在2014年所造的400混紀錄，令她目前已囊括女子個人混合泳所有香港短池紀錄。
連同何詩蓓擁有的50自、100自、200自、400自、50蛙及200蛙紀錄，她目前已擁有9項女子短池香港紀錄，當中50自及100自均為亞洲紀錄，200自則是世界紀錄。
值得注意的是，何詩蓓在3名出戰泳手中不僅排第一，更拋離次席的泳手足有12.87秒。何詩蓓在剛過去的周三亦在「香港傑出運動員選舉2021」中，獲得女子星中之星獎項，與獲得男子星中之星的東京奧運男子花劍金牌得主張家朗同列最高榮譽。
短池分齡賽亦有不同年齡層小將參加，兩名11至12歲組別香港小將都刷新分齡紀錄，當中劉礎迪在男子200蛙游出2分30.22秒，成為新11至12歲分齡紀錄保持者（舊紀錄為2分31.54秒）；小女將文薈喬也在女子50蛙以33.18秒，打破原本33.74秒的分齡紀錄。
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