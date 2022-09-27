游泳｜菲比斯最後紀錄勢被同門師弟打破　一特質令水神想起自己

400米個人混合泳世界紀錄，是最後一項由美國「水神」菲比斯（Michael Phelps）所保持的游泳世績。他自2002年起創下紀錄，期間由他本人8度改寫，最終在2008北京奧運創出4分03.84秒，並保持至今。

世上沒有永遠不被打破的紀錄，菲比斯深明此道，但自言「貪心地」希望紀錄能保持多一年。設下這期限，顯然是預期巴黎奧運一到，終究會保不住。慶幸的是，最有機會刷新紀錄的人，正是他恩師包文（Bob Bowman）的另一徒弟。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

400米混合泳世界紀錄由菲比斯在2008北京奧運創下，並保持至今。自2002年起，他擁有這紀錄已20年。（Getty Images）

「我貪心地希望，這紀錄還可以再保持一年」，菲比斯近日接受訪問時指。若這個紀錄能維持至下年6月，將成為二戰後保持最長的奧運個人游泳項目紀錄。由2002年他首次打破此項世績計算，400米混合泳紀錄寫上菲比斯名字已足足20年。

即使是劃時代的紀錄，始終難敵時間，他之所以說希望保持紀錄多一年，全因深知2024巴黎奧運將至，最後紀錄終究留不住。

菲比斯紀錄最大挑戰者，正是恩師包文另一高徒法國泳手馬桑。（Getty Images）

同門師弟有望打破水神最後紀錄

今年6月之前，沒有泳手能游出菲比斯紀錄1秒內成績，直到游泳世錦賽法國泳手馬桑（Léon Marchand）游出4分04.28秒。20歲的馬桑正是菲比斯恩師包文的另一高徒，當時他在頭350米分段時間較世界紀錄更快，到觸池僅以0.44秒之差未能刷新世績。

菲比斯說：「有年輕人挑戰這個紀錄，令我感到興奮」，並對這位「同門師弟」給予相當高評價，「他比賽中遇上激烈競爭時，那份好勝心讓我想到自己，而且他很少在比賽中落敗。」

馬桑2021年東京奧運後，加入美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）受訓，主教練正是菲比斯整個游泳生涯的恩師包文。馬桑在巴黎奧運將有主場之利，連菲比斯也稱羨，「他有機會可以主場出戰奧運，我很羨慕。」

菲比斯與他恩師包文。（資料圖片／Getty Images）

馬桑在亞利桑那訓練和讀書，菲比斯目前正是在當地居住，6月世錦賽時，馬桑稱二人未曾見面，但會以短訊交流。

當時他接受法新社訪問，稱不希望大家經常將自己與菲比斯比較，「我距離菲比斯仍很遠，包文亦不止培養出菲比斯，他訓練出很多優秀泳手。我不想追隨菲比斯，而是希望走自己的路。」