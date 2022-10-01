人物誌｜亂發洩成棄卒　格列沙加用表現補裂痕　阿仙奴隊長蛻變記

阿仙奴悍將格列沙加3年前一次怒擲臂章，被褫奪隊長資格，同時成為「槍迷」們的眾矢之的，恍如人見人憎的「過街老鼠」，連他敬重的父親也語重心長向他勸說：「是時候離開了！」

「行李已經執好，護照都準備好，我與阿仙奴的關係到此為止。」格列沙加心意已決，正當他準備與當時新上任的阿迪達攤牌時，竟然迎來逆轉的一幕。

事過境遷，30歲的格列沙加今季表現亮眼，成為阿仙奴陣中不可或缺的一員，球迷更高唱「沙加之歌」，這名中場是如何走過低潮，再成為球迷寵兒。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

「完了，一切都完了，行裝已經收拾好，護照已備。我與阿仙奴的關係已經完結，我已有其他球會的合約在手，並已告訴家人我的決定。」

格列沙加。（Getty Images）

怒擲臂章的後遺

格列沙加（Granit Xhaka）在2019年11月英超對水晶宮一仗，原本戴在臂上的隊長臂章，他一怒之下擲向地上，往後正式「被搣柴」，自此受盡千夫所指，被球迷﹑名宿炮轟。

阿仙奴107秒轟兩球遭水晶宮追平 格列沙加不滿被換出

「當我步離球場時，我聽到不少噓聲，不是冰山一角，而是大批球迷。我很驚訝，我從來沒有這種經歷，當我即將進入球員通道時，抬頭向看台一望，全都是充滿怒氣的球迷，他們的樣子，當我現在合上眼，這場面依然歷歷在目。」

網上對沙加的謾罵聲不絕，對職業球員來說，這些負評像是工作的一部分，難以避免，但禍不及妻兒，部分網民更以言論攻擊沙加的家人，使他相當困擾。

格列沙加被褫奪阿仙奴隊長資格 艾馬利：他接受我的決定

格列沙加首度開腔回應事件 「我已受夠球迷的網上攻擊」

格列沙加2019年11月對水晶宮，怒擲臂章，除去球衣離場，其後惹起軒然大波。（資料圖片／Getty Images）

去意已決全因父親一句話

當隊長臂章被擲下的一刻，彷彿一切都回不去了，格列沙加不再是阿仙奴隊長，與球會各方的關係跌至冰點，難有未來。逃避雖可恥，有時卻很有用，離隊他投似乎是個順理成章的決定。

「是時候離開了！」，這句說話出自格列沙加父親的口中，來得特別有份量。沙加父親從小教導沙加要堅持，每當沙加軟弱想放棄時，父親也狠狠地回絕。沙加父親曾在80年代的南斯拉夫經歷牢獄之苦，正正因為他的過去，令沙加更加信服及敬重父親。與此同時，沙加的足球路上，聽爸爸的話往往是正確決定。

「我準備向阿迪達道別，然後登上飛機，展開新生活。」

格列沙加去意已決，全因父親一句話。（資料圖片／Getty Images）

要走的一剎又折返

格列沙加去意已決，準備向當時新上任的阿迪達道別，卻遇上阻滯。格列沙加當時在兵工廠猶如「過街老鼠」，但阿迪達竟然出言挽留，並理解及體諒他的處境。

挽留及體諒，大可以是場面話，豈料兩人數日後再與格列沙加會面，阿迪達既直率又誠懇，更拋出具體方案，「畀半年我，到時想走悉隨尊便！」格列沙加深深被打動，他認為對方值得信任，同時陷入深思，最終回心轉意，決定相信阿迪達一次。

半年過去，雙方沒有再談及此事，因為格列沙加在阿仙奴過得愉快。除此以外，亦因沙加心中的一絲不甘心，「即使現實發生了很多不堪的事，就像理性地告訴我：『離隊吧』，但心中卻有另一把聲音，『你不能就這樣就離開！』」

格列沙加在離隊的邊緣，幸好有阿迪達。（資料圖片／Getty Images）

釋放沙加全靠阿迪達

留或走，往往是場博弈，而格列沙加似乎是勝利的一方。

縱觀阿仙奴現時的陣容，以奧迪加特﹑布卡約沙卡及馬天尼利等「2字頭」球員作為骨幹，「3字頭」的球員寥寥可數，格列沙加就是其中一個，他更是陣中的必然正選，今季7輪聯賽接近踢足每1分鐘。

圍繞着一群年青新星，格列沙加除了發揮「老大哥」的作用，穩定軍心外，他的用波能力更發揮得淋漓盡致，這一點又要歸功阿迪達。

格列沙加在阿迪達的排陣下，變得更加自由。（Getty Images）

格列沙加在阿仙奴的陣容，不論是在雲格或艾馬利麾下，他也是防線前的6號位，當然有需要參與防務。沙加與防守放在一起時，很容易聯想到犯規，因為他不時魯莽地粗野攔截，然後領紅被逐，這一點早已被球迷詬病。

雲格曾經以「引擎﹑力量及長傳」形容格列沙加，防守一直也不是他最擅長的地方，再加上機動性不足，故此經常在防守時陷入犯規等尷尬局面。

阿迪達今季從曼城羅致辛真高，這名烏克蘭隊長早在國家隊已習慣踢得更自由，不時移前至中場位置，助攻助守，他出現正好彌補了格列沙加活動能力不足的弱項，同時釋放格列沙加，在場上的位置覆蓋更多位置，同時讓他發揮其傳送及遠射等進攻能力，至今已經錄得1個入球及3個助攻。

辛真高在阿仙奴不時移前，同時釋放格列沙加。（Getty Images）

格列沙加的大逆轉 臂章由有形變無形

格列沙加的表現有目共睹，球迷的眼睛亦是雪亮，早前作客賓福特一仗，「槍迷」完場後高唱「沙加之歌」，他立即透過阿仙奴的社交網站致謝，「聽到你哋嗌我個名，為我而唱歌，多謝大家，今日係十分特別嘅一日。」

與球迷關係曾經破裂，連格列沙加也知道難以修補，即使到至今已近3年，他只希望與球迷有互相尊重的關係，如今竟然擁有「沙加之歌」，相信也是他始料不及。雖然沙加的致謝片段只得20秒左右，但看得出滿滿的感恩。

3年間，曾經被球迷唾棄，如今算得上被球迷擁戴，格列沙加的心依然向着阿仙奴，如今看來似乎更適合戴上隊長臂章，「縱然我不再是阿仙奴的隊長，但我會以身作則，做隊長應做的事，協助年青小將進步，為球隊的表現負責。」

沒有臂章又何妨，格列沙加不時戴上臂章，但在他臂上的卻是無形的臂章，繼續帶領阿仙奴。

格列沙加不時以替工身份戴上隊長臂章。（Getty Images）

英超今輪直播賽程：

英超第9輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：