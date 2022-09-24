文迪強姦案｜基亞利殊無負派對動物之名 豪飲後與事主性交再昏睡
撰文：何偉畧
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曼城後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）涉嫌強姦多名女子審訊已一個月，案情首次出現隊友。「派對動物」基亞利殊，首次出現。
其中兩名事主到文迪的大宅參加派對時，指控被文迪及友人強姦，提及當晚基亞利殊由夜店玩到文迪家中，左擁右抱之後更與其中一名事主性交，最後完全昏睡。
案情交代17歲事主E及23事主F都於去年8月23日被強姦。庭上播出E的錄影會面，她指當日凌晨，本案另一被告沙哈（Louis Saha Matturie）邀請他到曼市一家夜店消遣，抵達不久已見文迪跟沙哈離開，並看見基亞利殊跟幾名女子拍照。
一行人離開夜店後「轉場」到文迪的僻靜大宅，繼續玩樂。E指入屋後已見基亞利殊坐在沙發，身旁有兩名女子。此時，沙哈拖着F的手離開稱要去買酒，稱基亞利殊要飲伏特加」。E見F回來後情緒極為低落，拉到廁所關心一下，方得知F疑被強姦，「她說在車上昏睡，醒來覺得沙哈已插入」。E表示當時感到不安，但入屋時電話被沒收，不知可以怎麼做。
E亦報稱受害，她說詢問過後回到客廳，文迪走來挑逗，隨即帶她到設有安全鎖的辦公室。E在房內被文迪強姦兩回，「我跟文迪由頭到尾都沒提過性交，毫無跡象顯示我們打算性交。她說我的身體不似17歲，每天都想跟我一起」。
E及後回到客廳找回F，F說她剛剛跟基亞利殊性交了。E說：「我不知道F是否同意跟基亞利殊，只見她不斷說着，而且她及後跟文迪上床了，文迪帶她到睡房……」E過後稱被沙哈先後於文迪屋內私人影院，及曼市一個單位強姦，而最後看見基亞利殊在屋內昏睡。
28歲的文迪共涉8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦涉多項罪行，二人對本案22條控罪一概否認。事主多達13人，其中兩人報稱遭兩被告強姦。
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