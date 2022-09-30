英超熱話｜夏蘭特轉會紀錄片上架　一張名單對曼聯帶來二度傷害

英超在國際賽期後，本周末上演兩場矚目的打吡戰，當中包括周日（2日）的「曼市打吡」，神鋒艾寧夏蘭特首度出戰曼市打吡。關於夏蘭特的紀錄片，日前在挪威的網上串流平台上架，當中其父親在紀錄片中透露揀選球會的準則，紅魔鬼無奈地受到二次傷害。



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英超回歸，今周上演打吡戰「雙料娛樂」，周六晚先有「北倫敦打吡」，周日晚黃金時間則舉行「曼市打吡」。

今季加盟曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），已極速適應英超節奏，7場聯賽驚人地轟入11球，今周將首度鬥同市宿敵曼聯，亦是他生涯首次與紅魔鬼交手。

早在加盟「藍月亮」之前，曼聯已曾經與夏蘭特的名字扯上關係，外界盛傳時任主帥蘇斯克查力邀夏蘭特來投，一度稱雙方無限接近，可惜最終沒有成事。

夏蘭特亮相新兵巡禮 自揭上年對曼城的慘痛經歷

夏蘭特投曼城 蘇斯克查一句幽默道賀盡顯魔性

蘇斯克查曾經力邀夏蘭特來投。（Instagram截圖）

夏蘭特轉會紀錄片揭心水球會清單

一套關於夏蘭特的紀錄片《Haaland: The Big Decision》，日前在挪威串流平台《Viaplay》上架，片長48分鐘，講述他在加盟曼城前的心路歷程。英國《泰晤士報》透露紀錄片中的內容，父親大夏蘭特（Alfie Haaland）與兒子根據不同的準則，揀選最適合加盟的球會，在列表中有7支球隊。

夏蘭特作為炙手可熱的超級球星，列表中全都是豪門球會，大夏蘭特在紀錄片中透露名單，曼城當然是他們的首選，然後是拜仁慕尼黑﹑皇家馬德里及巴黎聖日耳門，而利物浦﹑車路士及巴塞隆拿在同一位置。

在夏蘭特轉會名單，曼聯並不在列。（資料圖片／Getty Images）

這張列表中，完全沒有提及過曼聯的名字，證明紅魔鬼根本不在夏蘭特父子的考慮之列。曼聯由蘇斯克查執掌時，多次希望把這名挪威小師弟帶往奧脫福，可惜神女有心。

夏蘭特今夏在曼城的新兵巡禮上，被問及最期待的對手時，當時他直言是曼聯。在夏蘭特心目中，曼聯只是對手，卻不是可加盟的球隊。

夏蘭特自小已穿上曼城球衣，在他心目中，曼聯只是對手。（Instagram截圖）

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