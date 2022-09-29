足球熱話｜C朗敵不過歲月胞姊仍力撐　怒轟葡萄牙球迷：忘恩負義

葡萄牙日前在歐洲國家聯賽飲恨，C朗拿度踢足全場，屢失良機，這名37歲的曼聯球星似乎也敵不過歲月的洗禮。C朗今仗的表現被受質疑，他的姊姊透過社交網站發文力撐，更炮轟葡萄牙人「無良心」。



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C朗拿度的體能一直保持高水平，可惜已經年屆37歲，還是敵不過歲月，他在今季的表現明顯「跌Watt」，並在曼聯退居後備。不過，C朗在葡萄牙國家隊的地位依然舉足輕重，連續兩場歐國聯皆踢足90分鐘，日前不敵西班牙一仗中，C朗有不少入球機會，惟未能好好把握。

速評｜C朗拿度不得不認老 葡萄牙善用與否關係世界盃前程

C朗拿度踢足全場，可惜屢失良機無進賬。（Getty Images）

C朗胞姊發文抱不平

再鋒利的刀都有生鏽的一天，部分葡萄牙球迷質疑C朗是否應該繼續留在正選。C朗姐姐Katia Aveiro再度為胞弟出頭，直轟球迷們無良心，「他（C朗）多年來為國家隊付出，如今遇到困難時，沒有人伸出援手，更向他多踩一腳，突顯出葡萄牙人的心胸狹窄及忘恩負義。」

家人有難，必定力撐，C朗家姐直言，無論發生什麼事，一家人也會在C朗的身邊支持他，更盛讚胞弟是世界上最佳的球員。

C朗胞姊發長文，為C朗抱不平。（Instagram截圖）

卡斯辛奴又加把口：退啦

歲月不留人，C朗胞姊力撐的同時，意大利名宿卡斯辛奴（Antonio Cassano）則勸籲對方見好就收，「若果當他（C朗）未能達到一定水平時，就要意識到是時候退下來了，這是最好的做法。他早已贏盡一切，亦是史上最出色的球員之一，如今他可選擇停下來或坐在後備席。」

卡斯辛奴曾經多次公開表示，認為美斯比C朗拿度出色，亦曾經大爆C朗為了他的言論，私下多次找他。

卡斯辛奴再有惹火言論，公開叫C朗拿度退下來。（資料圖片／Getty Images）

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