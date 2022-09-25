英超｜馬古尼曼聯英格蘭皆失意　懶理媒體批評：一切只因我的身份

馬古尼（Harry Marguire）在曼聯失去正選，日前為英格蘭在歐國聯正選上陣卻輸波，「三獅軍團」終降班。

馬古尼賽後接受英國足球電台《talkSPORT》訪問時指，傳媒會持續報道他，全因其曼聯隊長身份，直言自己不在意外界評論，並準備好再次為曼聯上陣。



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馬古尼最近獲選入英格蘭大軍名單，然而球隊在歐國聯表現不佳，來屆需降班作賽。（Getty Images）

馬古尼雖在曼聯缺乏出場機會，然而近日仍在英格蘭出戰意大利的歐國聯比賽中正選登場，最終英格蘭以0：1落敗。

他賽後接受talkSPORT訪問時，被問及如何看待外界對他的評價，他直言：「我不知道他們（媒體）對於我的狀態有什麼評價，我不怎麼留意，我在訓練中一直都很努力，去準備迎接去上陣機會，這就是我可以做的事。」

他認為自己飽受批評，與自己是曼聯隊長的身份有關：「我是曼聯隊長，有我的新聞就會有人關注，這就是傳媒一直報道我的原因，他們想大家閱讀那些報道。」

馬古尼在今季頭兩場聯賽後，再非球隊必然正選。（Getty Images）

馬古尼亦暗示，有些評價對他不公道、亦未反映事實全部：「去年我受傷8星期後，在沒有踢過熱身賽下馬上參與歐國盃賽事，最終當選賽事最佳十一人。若我真的如此不濟，根本就不會做到（最佳十一人）。」

上季馬古尼為曼聯上陣30場英超賽事，今季新領隊坦赫格上任後，他頭兩場聯賽均以正選出場，並兩場皆北，此後曼聯中堅組合換成華拉尼及新加盟的馬天尼斯，在英超即奪4連勝；反觀馬古尼此後在曼聯迎戰皇家蘇斯達的歐霸分組賽正選上陣，曼聯以0：1落敗。

馬古尼對此狀況也坦承：「教練（坦赫格）由第三場賽事開始，決定將我放在後備席上，球隊亦自此一直贏波。我正努力訓練，等待下個機會。」

基亞連尼認為馬古尼是好球員，只是曼聯對他期望太高。（Getty Images）

現效力FC洛杉磯的意大利前國家隊中堅基亞連尼，近日也出言為馬古尼辯護：「他（馬古尼）是一名好球員，我為他感到難過，因為曼聯對他要求太高。球會不能因為用了8000萬英鎊轉會費，就要求他每周都有世界級表現……他也許不是里奧費迪南，但他依然是一名好球員。」