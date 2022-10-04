中國體操美少女奧運奪金一年胖成球　曾令比拉絲稱臣如今飛不起

一年前東京奧運體操項目平衡木決賽，中國16歲美少女管晨辰像仙子一樣飛騰跳躍，做出連串高難度動作，擊敗美國體操女王比拉絲（Simone Biles）和隊友唐茜靖，奪得金牌，表現一鳴驚人。

賽後她真情流露大哭起來，受訪時的回應令記者哭笑不得，可愛性格和外型令她一夜爆紅。正當粉絲期待她繼續在國際賽場和2024巴黎奧運大放異彩，卻發現她一年內身材暴漲，在擅長的平衡木再也跳不起來，更傳出一個令人傷感的消息。



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東京奧運平衡木決賽，管晨辰像仙子一樣飛騰跳躍，做出連串高難度動作奪金，表現一鳴驚人。（Getty Images）

東京奧運一夜爆紅

管晨辰天份極高，2017年入選國家隊，從2020年9月到2021年8月不足一年內，連贏全國錦標賽、東京奧運選拔賽和東京奧運平衡木冠軍，她以雙手在胸前交叉高速轉動的招牌動作「袋鼠搖」（或火車瓹山窿）熱爆網絡，奧運期間連美國隊體操教練也忍不住即場跟着做。

東京奧運平衡木決賽，當時年僅16歲的管晨辰造出難度6.6分的動作，加上高達8.033的完成分，總分14.633力壓隊友唐茜靖及美國名將比拉絲，獲得金牌。技藝精湛加上賽後真情流露——聽到分數立即爆喊，很快恢復情緒走入混合採訪區做出趣怪表情、不斷重複玩弄手上金牌，對答時而成熟、時而嬌氣，旋即令她大受歡迎，成為中國代表團陣中風頭躉之一。

東京奧運平衡木決賽，公布結果一刻管晨辰真情流露哭成淚人。（Getty Images）

重溫：中國體操小花管晨辰場上美態

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平衡木小仙子一年後胖成球

2021年8月3日，管晨辰充滿說服力地贏得奧運平衡木金牌，世人期待她之後能再征服一個又一個大賽，有誰料到一年後她竟暴增10斤（約11磅），在槓木上再也飛不起來？

月前有網民赫然發現，管晨辰將社交媒體個人簡介更改為「前中國國家隊體操運動員」，還自稱「一個即將成為大學生的胖胖管」，細看她分享的照片，原來的苗條身型消失不見，變成一個微胖女孩，在平衡木上不再靈巧輕盈，不能再跳躍飛騰，甚至顯得遴遴迍迍。

又一中國體操美少女胖成球

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昔日體操名將程菲退役後身型暴漲，「程菲胖成球」一度成為熱話，想不到才剛滿18歲的管晨辰，竟會步上她後塵。

管晨辰自稱東京奧運後發福嚴重，體重增加超過10斤（約11磅），雖曾上載短片否認退役，但從訓練短片中可見，現在她連平衡木上基本跳躍動作也做不到，甚至連站也站不穩，落地時直接跪倒在軟墊上，她在照片上加上一句「給大家拜早年啦」來自嘲遮醜。

管晨辰東京奧運奪金時只得16歲，仍有天真一面。（路透社）

管晨辰場外亦有可愛一面，盡顯少女本色：（按圖放大）

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「沒有練習，已在退役路上」

管晨辰自東京奧運和全運會後，未再參與任何正式比賽，然而體重管理對體操運動員來說極為重要，即使一度拍片否認退役，她9月受訪時再度回應傳言，「就是我現在是沒有練了，就是在退的路上。然後之後，我就是會以學業為主，然後在浙江大學好好學習。」

內地記者追問什麼叫「在退的路上」，她解釋：「就是退了但還沒完全退」，並確認「已提出退役申請，但還未獲審批」的說法。那個在東京奧運賽場高高騰飛的少女，堅決高峰引退，以奧運冠軍身份獲保送浙江大學就讀，選擇當個平凡的大學生。

想不到新鮮出爐的奧運冠軍，最想要的竟是一隻盃。（美聯社）

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