體育熱話｜孫楊突傳秘娶體操女神　25歲張豆豆曾因一張照片爆紅

曾在奧運會和世界錦標賽奪冠的中國游泳名將孫楊，去年禁藥風波重審後終被禁賽4年，曝光率大減。周三（6日）突然傳出他與中國前藝術體操代表張豆豆已經結婚，成為內地熱話。



被禁賽的孫楊專注於其直播帶貨工作，年初便憑一次帶貨5小時獲得1500萬銷售額，而成為一時熱話，但也有內地網民指可悲。到今年4月，孫楊未有更新社交媒體多時，卻又傳出家住浙江的他因疫情被困在太原星河灣，而該處正是張豆豆居所的位置，兩人的緋聞不逕而走。

孫豆豆曾代表中國出戰藝術體操賽事多年。（微博圖片）

到今日，突然有內地網民在微博爆料指，孫楊和張豆豆早前已經註冊結婚，但一直沒有公開，消息隨即傳遍內地網絡，獲各大媒體轉載。

不少網民對這消息都感到驚訝，因為25歲的張豆豆去年曾登上戀愛真人騷節目《女兒們的戀愛》，並與于家翔配對，一直盛傳兩人現實中亦發展情侶關係，未料突傳她已與孫楊結婚，網民反應各異，許多人稱：「如果是真的話就祝福他們了」。

但亦有人認為孫楊配不起張豆豆，也有人懷疑雖然兩人未正式公布婚訊，但兩人的名字今日突然登上微博熱門關鍵字，是「找水軍公司把二人名字刷上熱搜，然後再關聯結婚的信息」，懷疑是有人故意以這種方式散佈消息。

張豆豆在電視節目中曾與于家翔配對，兩人傳出緋聞。（微博圖片）

現年25歲的張豆豆比孫楊年輕5年，她9歲已開始學習藝術體操，曾參加全運會、大獎賽、世錦賽等，但她在21歲時一次在全運會只獲第8名後，便決定結束生涯，據內地媒體指，盛傳她是因發育過快令動作受限制，只能無奈退役。

張豆豆一直因標緻的五官而獲注目，18歲時代表體操隊出席活動期間，一張側面照片令她一夜爆紅，退役後也引來不少娛樂公司邀請她加入藝能界，但她未有答允，目前仍出任中國體操隊教練，偶爾會演出節目。