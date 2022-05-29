體育熱話｜「體操精靈」孫延在生日宣布婚訊　那個幸運男人是誰？

有「體操精靈」之稱的孫延在，雖然在2017年宣布退役，但因其仙氣長相和過去的優異成績，仍在亞洲維持很高知名度。

孫延在昨日（28日）趁生日宣布婚訊，將與上班族男友在8月完婚。



前韓國體操名將孫延在，因甜美可愛的外貌而獲封「體操精靈」，幼年時期就開始練習藝術體操，曾在2010年廣州亞運全能獲銅、2016年亞錦賽連奪5金、2016年里約奧運取得第4名等。

孫延在於2017年宣布退役，對於沒能在奧運留名，她曾在採訪中表示，這是她能達到的最好成績，已是最圓滿的結局。

孫延在因甜美可愛的外貌而獲封「體操精靈」。（Getty Images）

昨日28歲生日的孫延在，於社交平台驚喜宣布婚訊：「我很高興能夠在生日時分享好消息，謝謝所有祝賀我的人，謝謝你，我很高興。」

她附上了身穿白色洋裝、手拿捧花的照片，疑似是她的婚紗照。

孫延在上載仙氣爆燈的照片宣布婚訊。（Instagram）

據韓媒報道，孫延在於去年與年長9歲的男友認愛後，今年初已着手準備婚禮，亦已完成婚紗拍攝，預計於8月舉行婚禮。

由於男方為一般上班族，因此屆時將以非公開形式進行，只會邀請雙方家人及好友參與婚禮。消息公開後，大批網民向二人送上祝福，有粉絲留言祝賀：「永遠的妖精姊姊，恭喜結婚」，又有人詢問「哪個幸運的男人能娶到孫延在？」