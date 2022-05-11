體育熱話｜體操隊缺資源到鄰校訓練　羅志祥低調捐款培育奧運金牌

台灣藝人羅志祥（小豬）在2020年被前女友周青揚爆出「劈腿」兼「多人運動」，轟動一時。時隔兩年，準備開演唱會的他日前被指，捐款予台東一小學體操隊助購買訓練器材，還誇下海口說，待選手們取得奧運入場券便會送樓。



台灣女星郁方日前在社交平台上載了影片，片段中她與羅志祥一起送愛到台東。她撰文透露，好友發起了慈善「友善小姐 盛食計劃」，在去年得知台東「賓茂國中」體操隊訓練場地安全設備不足，小孩們訓練時容易受傷，惟專業器材過於昂貴，學校預算不夠而未能添置。

碰巧好友是羅志祥經紀人，後者轉述予羅志祥聽後，沒想到他大方表示要負責全部費用。

羅志祥（黑衣）捐款予該小學體操隊購買訓練器材。（Facebook）

據悉，該校的小孩為了要練習體操，需乘車到台東大學借用體育館設備，有了「小豬」的捐助，體操隊的成員不用等到假日，平日就可以在學校練習。據「友善小姐 盛食計畫」在Facebook透露，在為這批器材募款前，完全不敢抱一絲希望，因為要募得總共28萬台幣（約74000港元）並不容易。

羅志祥在去年捐款後，日前到台東看看器材狀況，為支持台灣未來的奧運金牌選手，他到現場後又捐助遮雨棚，羅志祥鼓勵體操隊小孩更誇下海口說：「取得奧運門票要送房子。」

羅志祥把手臂給小孩當單槓玩。（Facebook）

羅志祥低調行善，僅轉發郁方的發文，寫說：「希望小朋友都有好的環境學習，幸福健康的成長。出一點點小小的力量！我們一起為小朋友請叫一下Wow。」