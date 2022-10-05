歐聯爭議時刻｜國米守將補時犯天條獲球證放生 沙維怒吼：不公義
巴塞隆拿在歐聯C組作客不敵國際米蘭，補時出現爭議一刻，國米守將杜費斯在禁區內手球，但球證徵詢VAR意見後，沒有判罰12碼，最終國米得以1：0勝出。巴塞主帥沙維賽後狠批球證，直斥判決不公義！
事發是92分鐘，巴塞落後0：1，快將完場，巴塞進攻，右路傳中，國米的杜費斯跟巴塞的安素法迪搶點，杜費斯佔先機，但皮球觸碰到杜費斯張開的右手，改變方向。安素法迪等巴塞球員，加上教練沙維馬上舉手投訴，十分激動，指杜費斯犯手球，應該判巴塞獲得12碼。
國米主帥施蒙尼恩沙基的眼神相當「交戲」，幽幽地瞧了鏡頭一眼，沒有太大反應。最後，球證徵詢過VAR的意見後，沒有判罰12碼，國米維持1：0勝局到完場，全取3分。
沙維在賽後記者會上極之不滿，怒轟球證判決，他說：「對於我們所看到的事，我感到憤怒及憤慨，這是不公義！我在星期一都講過，現在我要重覆一次，球證必須站出來解釋他們的決定，因為我完全不懂。」
「賽後，球證完全沒有打算給我解釋，球證應該要跟我說！我不能解釋那些不是我做的決定。從我角度看，這是非常清楚明確，我完全不明白！」
令到沙維那麼憤怒的是，相信是球證的雙重標準，在67分鐘，奧士文尼迪比利右路傳中，國米門將奧拿拿拍到改變方向再撞到安素法迪，後柱的柏迪為巴塞射入，一度以為追成1：1。不過，安素法迪疑似手球，球證到場邊翻看片後後認為安素法迪手球在先，入球無效。然而，對於杜費斯補時的手球，球證並沒有到場邊看重播。
沙維說：「你問我覺得怎樣，我很憤怒。我真的弄不清楚。安素法迪手球，其他人射入，他們取消了這個入球。之後到另一個（杜費斯手球）……我只是不明白，這是不公義的，我無法隱瞞，球證一定要出來解釋。」
國米主帥施蒙尼恩沙基賽後表示，沒有看到這個爭議畫面，希望將焦點回到這場重要的勝利上，他說：「能夠擊敗這個級數實力的球隊，給予我們很大信心，這是我們需要的。」國米最近在意甲兩連敗，先後不敵烏甸尼斯及羅馬。
同組另一場，拜仁慕尼黑主場以5：0大勝柏辛域陀尼亞，3戰全勝，以9分排C組榜首，國米6分排次席，巴塞3次排第3，柏辛域陀尼亞0分包尾。
dumfries’ hand placement pic.twitter.com/PAUC3EoRXb— andrɘa (@andreaxfc) October 4, 2022
Wait for it, this Inzaghi reaction on the Dumfries handball, not given, is GOLD 😂😂😂— Rehan Ulhaq (@Rehan_ulhaq) October 4, 2022
pic.twitter.com/E1djoTquYr
Refereeing inconsistency in the same match. Goal denied to Pedri for an involuntary hand of Fati that does not deviate the trajectory. Regulation (as questionable as it is) applied But hand of Dumfries who prevents Fati from going to the goal no penalty No similar application⁉️ pic.twitter.com/WLYi1SkqSh— Passion Barça (@PassionBarca) October 4, 2022