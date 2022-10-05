歐聯爭議時刻｜國米守將補時犯天條獲球證放生　沙維怒吼：不公義

巴塞隆拿在歐聯C組作客不敵國際米蘭，補時出現爭議一刻，國米守將杜費斯在禁區內手球，但球證徵詢VAR意見後，沒有判罰12碼，最終國米得以1：0勝出。巴塞主帥沙維賽後狠批球證，直斥判決不公義！



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在補時，當時巴塞落後0：1，國米守將杜費斯在禁區內手球一刻。（網上片段截圖）

事發是92分鐘，巴塞落後0：1，快將完場，巴塞進攻，右路傳中，國米的杜費斯跟巴塞的安素法迪搶點，杜費斯佔先機，但皮球觸碰到杜費斯張開的右手，改變方向。安素法迪等巴塞球員，加上教練沙維馬上舉手投訴，十分激動，指杜費斯犯手球，應該判巴塞獲得12碼。

看到杜費斯手球後，國米教練施蒙尼恩沙基露出這個眼神。（Twitter）

國米主帥施蒙尼恩沙基的眼神相當「交戲」，幽幽地瞧了鏡頭一眼，沒有太大反應。最後，球證徵詢過VAR的意見後，沒有判罰12碼，國米維持1：0勝局到完場，全取3分。

沙維在賽後記者會上極之不滿，怒轟球證判決，他說：「對於我們所看到的事，我感到憤怒及憤慨，這是不公義！我在星期一都講過，現在我要重覆一次，球證必須站出來解釋他們的決定，因為我完全不懂。」

看到杜費斯手球後，沙維相當激動。（Twitter）

「賽後，球證完全沒有打算給我解釋，球證應該要跟我說！我不能解釋那些不是我做的決定。從我角度看，這是非常清楚明確，我完全不明白！」

令到沙維那麼憤怒的是，相信是球證的雙重標準，在67分鐘，奧士文尼迪比利右路傳中，國米門將奧拿拿拍到改變方向再撞到安素法迪，後柱的柏迪為巴塞射入，一度以為追成1：1。不過，安素法迪疑似手球，球證到場邊翻看片後後認為安素法迪手球在先，入球無效。然而，對於杜費斯補時的手球，球證並沒有到場邊看重播。

國米慶祝贏波，主場擊敗巴塞。（Getty Images）

沙維說：「你問我覺得怎樣，我很憤怒。我真的弄不清楚。安素法迪手球，其他人射入，他們取消了這個入球。之後到另一個（杜費斯手球）……我只是不明白，這是不公義的，我無法隱瞞，球證一定要出來解釋。」

一個字總結沙維的賽後發言：嬲。（Getty Images）

國米主帥施蒙尼恩沙基賽後表示，沒有看到這個爭議畫面，希望將焦點回到這場重要的勝利上，他說：「能夠擊敗這個級數實力的球隊，給予我們很大信心，這是我們需要的。」國米最近在意甲兩連敗，先後不敵烏甸尼斯及羅馬。

同組另一場，拜仁慕尼黑主場以5：0大勝柏辛域陀尼亞，3戰全勝，以9分排C組榜首，國米6分排次席，巴塞3次排第3，柏辛域陀尼亞0分包尾。

Wait for it, this Inzaghi reaction on the Dumfries handball, not given, is GOLD 😂😂😂



pic.twitter.com/E1djoTquYr — Rehan Ulhaq (@Rehan_ulhaq) October 4, 2022