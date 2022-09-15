歐聯︱曼城哥迪奧拿完美示範「能屈能伸」　尼馬無辜領黃後反擊

歐聯賽事昨晚出示兩張富有話題性的黃牌，曼城主帥哥迪奧拿贏波後仍向球證激情投訴，被球證警告後一秒內即「笠水」，向對方送上擁抱。而PSG前鋒尼馬就竟然因招牌慶祝動作而領黃，令人摸不着頭腦，當事人在社交網站上向球證大反擊。



曼城於歐聯G組主場對多蒙特，結果憑射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）末段「功夫腳」絕殺反勝對手。不過主帥哥迪奧拿似乎仍相當不滿，完場後走到意大利籍主球證Daniel Orsato面前，跟菲爾科頓（Phil Foden）一起瘋狂投訴。

哥迪奧拿向球證激動投訴。（美聯社）

球證向哥迪奧拿出示黃牌，他立即「笠水」。（美聯社）

哥帥表現十分激動，他雖嘗試將雙手擺後抑制自己情緒，但也忍不住指手劃腳，據英媒《每日郵報》稱，他欲離開之際向球證大罵了一句「f*** off」。

而球證立即從褲袋中取出一面黃牌「回禮」，哥帥見狀立即「笠水」，除了用手示意道歉，更走上前給對方一個擁抱，並拍拍球證的肩膀。之後哥帥亦未有放棄，繼續跟球證理論，惟此時他十分平靜，聆聽對方解釋，場面相當有趣。

Pep Guardiola complains to the referee after the game.



Gets given a yellow for his words.



Hugs referee before continuing to speak to him.



📽️ @btsportfootball#MCFC | #UCL pic.twitter.com/vwUobkbmy3 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) September 14, 2022

哥迪奧拿賽後被問到時僅稱，「我值得（那張黃牌）的。我對他（球證）道歉。」

哥帥「能屈能伸」的舉動在社交網站贏得讚賞，有球迷直言愛上滑稽的他，「他是足球圈中其中一位性格最奇怪的人。」有網民則不明白他的行為：「我們已經贏了，放過球證吧。」

尼馬因其標誌性的慶祝動作，被球證出示黃牌警告。（IG@neymarjr）

同晚歐聯分組賽有另一張黃牌亦引起討論，巴黎聖日耳門（PSG）憑前線「三巨頭」各建一功，作客3：1擊敗以色列的海法馬卡比。

其中尼馬（Neymar）攻入最後一球後，一如既往向場邊展示他招牌的「鬼臉」慶祝動作，球證卻似乎「無做功課」，誤以為他挑釁對手，用黃牌警告這位巴西球星。

Cartões amarelos diferentes 🟨



Dar uma carretilha ✅

Comemorando o gol fazendo careta ✅



Seguimos ✋🏽😝🤚🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2022

尼馬賽後在社交網絡大反擊，於限時動態中表示「足球變得愈來愈令人討厭」，「這些事只會發生在我身上，下一次我會先警告球證我將這樣慶祝。」

他之後更在Twitter連出4個帖文，反問該名球證Daniel Siebert自己做錯什麼，並將「鬼臉」送給對方。「完全對運動員毫不尊重，我沒有做任何事卻領黃牌，這種事不可能發生。我繼續受到傷害，而球證甚至不會承認自己犯錯。」