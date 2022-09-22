歐聯決賽｜軒達臣父親兩年兩決賽親歷危險　世界盃拒捧場免再受害

英格蘭國家隊中場佐敦軒達臣（Jordan Henderson）日前接受訪問，指父親對到歐聯決賽經歷猶有餘悸，並不會到場觀戰世界盃。

英國《衛報》則報道指，收到消息歐洲足協在歐聯決賽前，已打算將利物浦球迷當「代罪羔羊」。



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佐敦軒達臣表示父親不會到卡塔爾觀戰世界盃。（Getty Images）

今年5月歐聯決賽，賽前有數千名球迷在場外延遲入場，其間警方向人群釋放催淚劑，亦有當地青年襲擊並搶劫球迷。現時正代表英格蘭備戰歐國聯賽事的佐敦軒達臣，指這次令家人與朋友猶有餘悸，「我的父親在歐聯決賽後表示，這是他的最後一次。」



軒達臣表示相信卡塔爾為世界盃採取的安全措施，但亦理解父親的決定，「當你經歷過那些混亂場景，你會想到：『值唔值得搵命博？』」

巴黎警察在決賽日鐵腕管埋人群，對利物浦球迷使用催淚劑。（Getty Images）

軒達臣亦回憶家人在溫布萊球場觀看上年歐國盃決賽的經歷，「我的妻兒嘗試透過側門進入溫布萊球場時被拒之門外，並被包圍約15－20分鐘。若非有人認得他們，可能會遇上麻煩。」

當時場外有球迷嘗試在沒有門票下硬闖進場，與警察和工作人員發生衝突。「我的父親弄傷少許，哈利馬古尼（Harry Maguire）的父親嚴重得多，幸好我的小孩平安無事，但其他家庭未必如此幸運」，軒達臣說。馬古尼的父親原來在混亂中跌倒被踐踏，疑有肋骨骨裂。

2021年歐國盃決賽，亦令軒達臣家人留下不愉快經歷。（Getty Images）

軒達臣指過往數年的不愉快經歷，令家人抗拒現場觀戰。「經歷完上年歐國盃決賽，以及今年歐聯決賽後，他們不願再次落入那些情況。」

利物浦與皇馬球迷在決賽日都有不愉快經歷。（Getty Images）

歐洲足協疑早有預謀

去季歐聯決賽，利物浦與皇家馬德里會師巴黎法蘭西球場，因球場未能準時入場而延遲。歐洲足協在當日第一則聲明，指因球迷遲到而延遲開賽。《衛報》指近日收到消息，指歐洲足協早在決賽日前一段時間，已預備該則「球迷遲到」聲明，把利物浦球迷當為代罪羔羊。當天結果因為人流管制出錯，令利物浦球迷進場速度極緩慢，甚至有1.5萬名利物浦球迷擠在一起。

決賽完畢，歐洲足協發出第二則聲明指，利物浦一側看台有數千球迷持有假門票，引致延遲。

利物浦市場洛芬林決賽當日亦有到場，並被偷去手機。（Getty Images）

利物浦市長洛芬林（Steve Rotheram）回應《衛報》時，指過去曾發生因賽事未延期而導致97人死亡的希斯堡慘劇，因此延遲開賽決定對確保眾人安全十分重要，他一直質疑歐洲足協最初為何只決定延期15分鐘，並相信歐洲足協指摘利物浦球迷持有假門票的聲明，是想將責任推至球迷身上。

歐洲足協將在11月尾公布事情的調查報告。