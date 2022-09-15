歐聯｜PSG作客以色列反勝　美斯建功力壓C朗再破紀錄

歐聯H組，巴黎聖日耳門作客以色列的海法馬卡比，前線「三巨頭」今仗各建一功，即使一度落後，依然以3：1反勝對手，全取3分，今仗更同時是美斯創紀錄之夜。



PSG在歐聯分組賽次輪，作客遠赴以色列鬥海法馬卡比，麥巴比﹑美斯及尼馬3大前線主力悉數正選登場。

三巨頭各建一功作客反勝

兩軍實力有差距，PSG卻因一次後場誤傳而失守，主隊的查利接應傳中，近門撞射建功先開紀錄。「三巨頭」其後發威，麥巴比在左路殺入禁區，以速度落底傳中，省中主隊守將再落在美斯腳下，近門輕鬆得手，37分鐘追成平手。

換邊後，美斯交出直線，剛好撕破海法馬卡比的防線，麥巴比入楔接應，再以掃把腳射遠柱破網，巴黎聖日耳門69分鐘反超前。戰至末段，尼馬接應華拉堤的長傳，單刀面對門將建功，88分鐘奠定3：1的勝局，結果PSG作客全取3分，兩戰全勝得6分，暫列H組榜首。

尼馬及麥巴比今仗皆有進賬。（美聯社）

美斯又破紀錄

縱使美斯與C朗拿度不是同場作賽，兩大球王依然隔空較量。美斯今仗建功，海法馬卡比成為在歐聯第39隊被美斯射破的球隊，令他以1隊之差壓過C朗拿度，獨佔歐聯紀錄。另外，這個入球亦是美斯連續18個球季在歐聯有進賬。

美斯一傳一射，助巴黎聖日耳門作客反勝，全取3分。（美聯社）

小球僮對手都愛美斯

美斯難得作客以色列，不論對手或球迷同樣興奮。當巴黎聖日耳門列隊進場時，小球僮看到美斯真人時，流露出驚訝的表情，不敢相信美斯就在眼前，球僮們立即向美斯示愛，造出「心心」手勢，並上前擁抱美斯，場面溫馨，而後方的麥巴比亦有「攬攬」小球僮。

完場後，海法馬卡比眾將繼續「瞄準」美斯，希望與他交換球衣，取得美斯球衣的「幸運兒」更第一時間穿上身。

The Maccabi Haifa player who wanted the Leo Messi shirt didn’t even wait till he got home to wear it 😭. pic.twitter.com/W3Q8BWmLnK — Sara 🦋 (@SaraFCBi) September 14, 2022

有球迷衝入球場，為了與美斯接觸。（美聯社）

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