歐聯速評｜史達寧新挑戰變車路士翼衛　樸達改造球員有一手

樸達首度帶領車路士，迎接教練生涯首仗歐聯，陣容上隨即為車路士帶來變化。擔任左翼的史達寧，位置上更像一名翼衛，左路助攻助守，更攻入樸達時代的車路士首球，表現備受好評。

史達寧變翼衛，對球迷而言或許有點驚訝。不過，樸達以往執教白禮頓時，已多次使出「球員大改造」，效果不錯。



樸達（Graham Potter）取代被炒的杜慈，成為車路士新帥，首仗領軍在歐聯鬥薩爾斯堡，排陣已顯示自己的一套。

新加盟的高列巴尼及韋斯利科芬拿不獲正選，改由艾斯派古達與老將堤亞高施華扼守中路，由古古列拿及列斯占士擔任左右兩閘。

艾斯派古達被安排為中堅之一，與施華扼守中路。（Getty Images）

史達寧的新位置

史達寧被安排為左翼，進攻時，如常以翼鋒姿態現身，車路士開紀錄一球，正是史達寧在左路後上，並在禁區內熨射建功。史達寧在防守時的位置更加值得留意，這名英格蘭翼鋒時常收後，猶如化身左翼衛，古古列拿則移入中路變左中堅，車路士隨即變成5人防線。事實上，史達寧毋須時常兼顧防守，因左路有古古列拿，他就可以專心進攻。

若果史達寧是左翼衛，但又不用經常防守，那麼為什麼要安排在這個位置？樸達賽後解畫，「薩爾斯堡的中路密密麻麻，難以突破，故此以兩邊側擊為主，靠史達寧及列斯占士創造機會。」

樸達領車路士首戰失威 球迷未忘杜慈齊以掌聲致意

史達寧今仗防守時移後變左翼衛。（Getty Images）

史達寧變「杜沙特2.0」

根據樸達以往在白禮頓慣用的戰術，左翼衛這個位置是攻多於守，可以直接從後場策動攻勢，就像白禮頓時期的杜沙特（Leandro Trossard）。他曾在比利時國家隊擔任翼衛，樸達就是看中這一點，上季作客阿仙奴一仗改踢翼衛後愈踢愈好，最後8輪貢獻4球及兩個助攻。

杜沙特在樸達治下變成翼衛，同樣有出色的發揮。（Getty Images）

樸達今仗的戰術與白禮頓時相似，史達寧猶如變成車路士的杜沙特，不少球迷稱讚這名英軍翼鋒的表現，他在賽後自評不完美要改善，「今仗的位置與以往有所不同，樸達想我回到閘位防守，相信我更熟習將有更好的表現。」

史達寧今仗擔任左翼衛，是樸達慣常的風格。（Getty Images）

樸達成功改造球員例子多

樸達很擅長「球員大改造」，執教白禮頓時除了杜沙特，還有其他成功例子。防守中場比蘇馬被熱刺挖角，把進攻中場阿歷士麥阿里士打（Alexis Mac Allister）變作「6號位」，與摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）合作做防中，在早前對李斯特城一仗取得不錯成效。

樸達曾經以麥亞里士打擔任防中，亦有不俗的效果。（Getty Images）

以車路士的人腳比白禮頓充裕，加上樸達擅長發掘球員們的另一面，將球員放在不熟習位置的做法，既可為車路士帶來新氣象，部分過往不受重用的球員，亦有機會「翻生」。

車路士人腳遠比白禮頓充裕，樸達上任後或令不少邊緣人有「翻生」的機會。（Getty Images）

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